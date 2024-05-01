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40歲女「總覺得自己有病」 檢查正常反而擔心到失眠 6點評估是否過度焦慮

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
40歲的許小姐近幾年頻繁請醫師幫她做各種健康檢查，每周都到醫院報到好幾次，即使檢查結果都沒有異常，但許小姐依舊非常擔心自己是「潛在疾病沒被檢查出來」。示意圖。圖／123RF
40歲的許小姐近幾年頻繁請醫師幫她做各種健康檢查，每周都到醫院報到好幾次，即使檢查結果都沒有異常，但許小姐依舊非常擔心自己是「潛在疾病沒被檢查出來」。示意圖。圖／123RF

40歲的許小姐因為「總覺得自己有病」，三不五時就往診所及醫院跑，做了各種檢查都沒有異常，卻覺得是沒被檢查出來，每周都到醫院好幾次。精神科醫師表示，許小姐甚至因此每天都睡不好覺，最後來到精神科掛號診斷後，才確診為「罹病焦慮症」。

罹病焦慮症的患者，通常即便沒有明顯的身體症狀，也會確信自己生病了。國泰綜合醫院精神科臨床心理師楊宇祈表示，罹病焦慮症患者對於身體健康的擔憂相當過度，例如，醫師一旦告知血壓偏高，即使個案已有長期穩定控制血壓，卻仍強烈擔心自己會中風，更可能完全失去行動能力。

楊宇祈說，40歲的許小姐近幾年頻繁請醫師幫她做各種健康檢查，每周都到醫院報到好幾次，即使檢查結果都沒有異常，但許小姐依舊非常擔心自己是「潛在疾病沒被檢查出來」；疫情期間更是天天擔心自己確診，一咳嗽就快篩，但每次都是陰性，疫情趨緩、沒有身體不適感的日子，還是總覺得自己有病。甚至焦慮到睡不著覺，在朋友的建議下才到精神科就診，診斷後發現是「罹病焦慮症」。

要如何判斷是否過度焦慮，楊宇祈提供6項罹病焦慮症的評估：

1. 先入為主認為自己已罹患，或將要罹患某種嚴重的疾病。

2. 未出現身體症狀，若有症狀也屬輕微；如果已患有另一疾病或有高風險可能罹患疾病，則擔心的想法是過度的或不成比例的。

3. 極度擔心自己的健康，易自覺健康狀況有異常。

4. 出現過度確認自己是否健康的行為（如頻繁就醫、反覆檢查身體），或出現逃避行為（如不去就醫）。

5. 擔心罹病的狀況已至少有6個月。

6. 此對罹病的擔心無法以另一種精神疾病解釋。

楊宇祈說，患者通常在成年早期或中期發病，有時是面臨重大壓力，或是遇到一個嚴重但最終為良性的健康危機；也有研究發現「童年曾嚴重受虐者」，成年後可能會發病。但其他精神疾病也有類似症狀，罹病焦慮症也可能有其他共病，建議民眾尋求心理醫師、正規醫療院所進行專業診斷。

楊宇祈表示，罹病焦慮症治療上除了透過藥物，同時也會搭配心理治療，認知行為治療、放鬆訓練等等，以協助抒發感受、調整造成困擾的想法、調適情緒、學習壓力因應方法、放鬆身心等，並且漸進地處理個人潛在議題，若民眾平時感到焦慮，也可透過5方式進行放鬆練習。

1.感到焦慮時適當轉移注意力至其他活動中。

2.充實生活安排，多從事愉悅活動及運動，規律生活作息。

3.練習放鬆技巧，如腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆等。

4.減少重複查找疾病相關資料、看疾病相關新聞等。

5.維持良好的人際關係，適當與可信賴的他人聊天、抒發情緒，或是尋求協助。

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