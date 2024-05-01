勞動節大遊行4千人上凱道…提16項修法主張 行動劇嘲諷賴清德

今天勞動節，五一行動聯盟今發動五一勞動節大遊行，下午近4千人在凱道集結，預計從總統府遊行至立法院。指「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，賴政府即將就任，又適逢勞基法實施40周年，要求勞動法令大翻修，兌現選前挺勞工的政治承諾。

五一行動聯盟指出，低薪工時長、國定假日減少、退休保障不足、醫護移工血汗、企併勞工沒保障、加班費率40年不變等，勞工權益保障不足、勞動環境日益惡化。勞基法原為保障我國千萬勞工勞動條件的底線，現實上卻多成為天花板，勞動法令未能保障勞工權益，甚至還倒退修惡。

五一聯盟今年具體提出16項修法主張，包括公教薪資審議委員會納入受僱者及調薪法制化、建立薪資透明與勞工董事制度、提高加班費率與勞退提繳率、解決醫護血汗問題，確保企併勞工權益與公正轉型等。

遊行總指揮、全產總理事長江健興表示，勞團每年固定在勞動節集結，向政府喊話，今年民進黨政府已經邁入第三屆的連續執政，施政沒有新官上任的蜜月期，要立即接受人民的檢視與勞工的監督，改善台灣勞動環境；而國會三黨不過半，更是責無旁貸，應積極推動支持勞工、捍衛勞權的法案。

他說，藍綠白三黨總統候選人各自在大選前提出勞動政策承諾，諸如退休保障、工會籌組、企併勞權等多項內容都涉及勞動法規修改，未來4年，勞團會持續監督各政黨是否落實選前承諾，落實修法，改善勞動環境，無論執政、在野黨，都必須實現政治承諾。

他也向準總統賴清德喊話，不可再一意孤行，要多與勞工溝通、對話，政策擬定必須先與工會協商，包括勞保年改一定要先找工會談，如果未協商，就跟政府拚到底。

這次除為軍公教爭取五一放假，要求五一勞動節全國放假。江健興也說，台灣物價太低了，物價飛漲，唯薪水不漲。不希望台灣永遠都是低薪國家、過勞之島，政府必須想辦法克服。去年勞團舉辦的總統大選政見會，各政黨候選人都有針對低薪提出對策，蔡英文基本工資3萬元夢想，繼任者應該達標。

此外，他認為，青年低薪連帶造成造成少子化，政府應正視問題，勞工退休金新制雇主提撥6%太低，面對物價上漲，勞退提撥率也應一併提高。

對於勞團擔心新任部長何佩珊接任後，恐怕三修勞基法。五一行動聯盟總指揮、新竹縣產總理事長劉興德說，希望勞基法不要再修了，一個領導有為的政治家，只有把福利往上提升，不是往下修正，要為全國勞動者帶來更大的福祉，當前執政黨已經執政8年．新團隊也是延續民進黨，人民把權力交給你了，全國勞工也會檢視賴政府未來的作為。

遊行現場準備的行動劇之一，是由聯盟成員扮準總統賴清德、準部長何佩珊、民進黨總召柯建銘，表演「勞工權益修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」、要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」，歌詞犀利，盼新政府上台後，不要找勞工做功德、也不要刪年金，更不要把勞工當成賤民。