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影／ 國道一號飄木棉花絮紛飛如雪景 警：拜託小心駕駛

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國道一號彰化縣埤頭鄉路段最近有民眾錄到木棉花絮紛飛，宛如大雪奇景，不過國道警察提醒民眾，切勿貪看美景，小心駕駛。圖／民眾提供
國道一號彰化縣埤頭鄉路段最近有民眾錄到木棉花絮紛飛，宛如大雪奇景，不過國道警察提醒民眾，切勿貪看美景，小心駕駛。圖／民眾提供

國道一號彰化縣埤頭鄉路段最近有民眾錄到木棉花絮紛飛，宛如大雪奇景，不過國道警察提醒民眾，切勿貪看美景，注意與前車保持安全距離，棉絮紛飛時，更應注意車前狀況，小心駕駛。

彰化縣埤頭鄉到二林鎮的東螺溪沿岸有綿延4、5公里長的木棉花道，每年3月起木棉花開時節，地方還辦木棉花季等活動，也吸引許多民眾前來賞花拍美照。

不過最近有民眾行經國道一號彰化縣埤頭鄉路段，一旁的木棉花開，白色如棉花的花絮紛飛，飄到國道，讓許多駕駛驚嘆，還將影音po上網，有網友驚呼好浪漫啊。

不過國道三隊表示，國道1號埤頭、北斗路段因沿線種植木棉花，本時期易有棉絮四散情形，呼籲用路行駛高快速公路時勿欣賞美景，應注意車前狀況專心開車，與前車保持安全距離勿超速行駛，變換車道時並應使用方向燈，確保有足夠安全距離才變換車道。

國道 車道

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