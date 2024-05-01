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5月星象接連登場 寶瓶座流星雨每小時上看50顆

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣2019年後，5月5日上午將再次出現「月掩火星」，未來在夜間發生且適合觀賞的月掩火星，則要等到2136年。圖／台北天文館提供
台灣2019年後，5月5日上午將再次出現「月掩火星」，未來在夜間發生且適合觀賞的月掩火星，則要等到2136年。圖／台北天文館提供

時序進入5月，精彩天象緊湊登場，台北天文館預告，4日將有「土星合月」，5日發生少見的「月掩火星」，6日則是每小時上看50顆的寶瓶座η流星雨極大期，尤其10日為今年第二次水星西大距，13日清晨，水星在東方仰角最高，是觀察最佳時機，還有31日再度出現「土星合月」。

天文館指出，5月兩次土星合月的適合觀賞時間，分別是4日日出前，在東方曙光中可見相距不到2°的土星和殘月，另一天則是31日午夜後，雖然台灣看到土星與月亮相距超過6°，但南美洲南部卻能見到「月掩土星」奇景

「月掩火星」則是5月5日上午10點38分至11點57分，因發生於白天，民眾得用天文望遠鏡才能觀賞。天文館說明，這是台灣2019年後再次出現月掩火星，在夜間發生且適合觀賞的月掩火星，則要等到2136年。

天文館分享，今年寶瓶座η流星雨極大期為5月6日，由於月相近朔、月光干擾小，觀賞條件絕佳，預期每小時天頂流星數（ZHR）將可達50；流星雨輻射點於凌晨1時30分自東方升起後，就能觀賞，愈接近曙光前的數量愈多。天文館也將前進高山，透過YouTube頻道「台北天文館」戶外直播，與大家分享美麗的流星雨畫面。

天文館也提到，5月10日水星西大距時，水星與太陽的距角達到26.4°，日出前曙光中，在東方地平面附近以肉眼即可找到0.4等的水星。由於緯度和季節的關係，5月13日才是水星於日出時達最高仰角的日子，高度可達約15度。

天文館 奇景 流星雨

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