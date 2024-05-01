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戒菸就贏報名最後1天 菸齡40年女參賽

中央社／ 台北1日電

13歲開始吸菸、菸齡40年的陳姓女子日前鼓起勇氣到戒菸門診，在一口菸都不抽「滿月」之際，有了底氣報名戒菸就贏比賽。董氏基金會提醒，報名只到今天，有意願的民眾把握機會。

由衛生福利部國民健康署聯合地方衛生局與董氏基金會共同主辦的「2024戒菸就贏比賽」報名最後1天，今年參賽的不只陳姓女子，還有來自台東東成監獄的主任管理員謝易龍，他今年52歲、35年菸齡，平時打籃球等運動樣樣來，自認是身體好的老菸槍，未曾戒菸。

直到今年3月上旬，平凡的週日上午，謝易龍突然肩痛、下顎緊、手麻痺，緊急就醫、執行心臟支架手術。他說，「被迫戒菸」出院後，菸癮仍蠢蠢欲動，幸好回工作崗位就看到戒菸廣告，加上法務部首度設立矯正機關人員專屬成功戒菸加碼獎金，立即找妻子當見證人，報名比賽。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰透過新聞稿表示，戒菸的好處是立竿見影，戒菸20分鐘後，心跳速率就會下降，2至12週後血液循環及肺功能得以改善，10年後肺癌死亡率僅為吸菸者的一半，15年後中風及心臟病風險會降低到與非吸菸者相同。

蘇一峰說，丈夫抽菸、妻子罹患肺癌的事件屢見不鮮，根據國外研究發現，男女性接觸同樣劑量的菸，女性罹患肺癌的風險比男性高3至4倍。男性通常好面子，直接勸戒，可能嘴硬不聽勸，「戒菸就贏比賽」就是勸戒的好時機。

董氏基金會提醒，「2024戒菸就贏比賽」報名到5月1日，全國20歲以上吸菸者與不吸菸親友，2人1組至「華文戒菸網」報名，5月2日至29日確實不吸菸，首獎金額高達新台幣30萬元、還有6組可獲6萬元獎金。鼓勵戒菸者善用深呼吸、喝杯水、伸懶腰、刷牙洗臉等戒菸4招。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 肺癌 衛生局

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