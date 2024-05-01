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醫界籲修法保障健保1點1元 薛瑞元：破壞健保支付制度

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今天至立院社福及衛環委員會備詢前表示，此舉將破壞健保總額支付制度，應該從長計議。記者林琮恩／攝影
衛福部長薛瑞元今天至立院社福及衛環委員會備詢前表示，此舉將破壞健保總額支付制度，應該從長計議。記者林琮恩／攝影

健保全民滿意度高，但受限健保總額支出上限制，醫界出現健保一點0.6至0.8元不等的浮動點值給付，國民黨立委蘇清泉等人提案修正健保法，將總額支付制度由上限制改為目標制，保障點值1點1元，立院將於明日審議。衛福部薛瑞元今天至立院社福及衛環委員會備詢前表示，此舉將破壞健保總額支付制度，應該從長計議。

立委及醫界團體指出，要保障點值僅要修正健保法第26條條文。薛瑞元表示，點值保障1點1元不是單一條文就能處理，而是涉及整部健保法法條之間的衝突，且會造成總額支付制度破壞，應該從長計議。據了解，執政黨立委也對此修正案持保留態度。

醫界團體昨天發表共同聲明對修法表示支持。台灣醫務管理學會理事長洪子仁昨說，在民眾醫療利用率提升、新藥新科技引進等前提下，點值一再下探，都是由醫事人員、醫療機構承擔，已在近年導致醫護離職潮、醫院設備更新延緩，「醫界生存已到臨界點，政府是時候站出來與醫界共同承擔。」

另，第77屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦登場。薛瑞元今天表示，目前仍未收到大會邀請，衛福部會利用投書媒體等方式，向世衛大會裡面的國家表達訴求。

修法 健保 薛瑞元 衛福部

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