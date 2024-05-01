投入藝術策展30年 林宜標永遠保持好奇心

在台灣經常可看到許多特別的展覽，甚至網羅國際名家及大師作品來台，資深策展人林宜標投身策展30年，至今仍堅守崗位，持續帶領國人開眼界，他表示，唯有永遠保持一顆好奇的心，才能不斷發現新世界。

林宜標擁有30年策展經歷，橫跨聯合、中時兩大報系策展單位，曾創下多項紀錄，包括米勒展67萬人次、兵馬俑展105萬人次，太陽劇團演出賣出14萬張票，並於開演前3個月完售。在文創概念尚未普及的年代，林宜標已身先士卒創造許多文創成績。

林宜標接受中央社記者專訪表示，其實對當年的報社而言，推廣這樣的活動是基於社會責任，透過媒體宣傳力量及動員能力，讓民眾不用出國就可以欣賞到世界級的名畫、文物及各種表演，既提升美學及文化素養，又找到跟世界接觸溝通的管道。當然這些活動對報社的形象也大有幫助。

林宜標表示，兩大報在90年代以後舉辦一系列的大型展覽及演出，可說立下了藝術與公益結合的典範。

林宜標特別提到2000年的兵馬俑特展，那一年在台北的歷史博物館創下3個月105萬觀賞人次；2007年該展捲土重來，移師台中科博館，但因太受歡迎，硬是在台北加辦一站，同時讓稀世珍寶「綠面跪射俑」首次在台北展出；2016年秦文化與兵馬俑特展，則集結中國大陸10個省、20家博物館收藏。

此外，1999年921地震之後，災後重建刻不容緩，即使民間各界捐款踴躍，林宜標認為應該還有更有意義作法，於是他和索尼唱片公司談合作，促成發行馬友友「溫情秋天」921震災週年公益專輯，限量1萬張CD竟秒殺賣出，最後新台幣300萬元收益所得全數捐給南投埔里國小，隔年更邀請譚盾、黃英、胡乃元、林昭亮等人出合輯，同樣大受歡迎，再次發揮藝術結合公益的強大影響力。

林宜標也提到，策畫一次展覽或演出，外界看似風風光光，其實也經常碰到意想不到的阻礙，如2011年法國瘋馬秀來台演出，但票才剛開賣就被相關單位關切，認為這是「猥褻」的「脫衣舞秀」，敗壞社會善良風俗，引起支持跟反對兩方論戰，所幸最後平和落幕，演出也如常舉行，林宜標樂觀表示，這是一次與社會溝通的良機，讓大眾重新審視藝術與色情的分界。

林宜標表示，台灣文創產業市場並不大，要想持之以恆，必須有滿腔熱情，以及更多專業投入，他期盼有一天也能將台灣展演推向國際舞台。