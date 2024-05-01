快訊

高教吃大鍋飯曾禁用頂大兩字 董事會治理如何走向興利？

今天媽祖生！祭祀攻略一次看 記得供桌旁不能有「這東西」

五月天稅稅念！2024怎麼「稅」 18歲當家作主、4情境免繳稅

投入藝術策展30年 林宜標永遠保持好奇心

中央社／ 台北1日電

在台灣經常可看到許多特別的展覽，甚至網羅國際名家及大師作品來台，資深策展人林宜標投身策展30年，至今仍堅守崗位，持續帶領國人開眼界，他表示，唯有永遠保持一顆好奇的心，才能不斷發現新世界。

林宜標擁有30年策展經歷，橫跨聯合、中時兩大報系策展單位，曾創下多項紀錄，包括米勒展67萬人次、兵馬俑展105萬人次，太陽劇團演出賣出14萬張票，並於開演前3個月完售。在文創概念尚未普及的年代，林宜標已身先士卒創造許多文創成績。

林宜標接受中央社記者專訪表示，其實對當年的報社而言，推廣這樣的活動是基於社會責任，透過媒體宣傳力量及動員能力，讓民眾不用出國就可以欣賞到世界級的名畫、文物及各種表演，既提升美學及文化素養，又找到跟世界接觸溝通的管道。當然這些活動對報社的形象也大有幫助。

林宜標表示，兩大報在90年代以後舉辦一系列的大型展覽及演出，可說立下了藝術與公益結合的典範。

林宜標特別提到2000年的兵馬俑特展，那一年在台北的歷史博物館創下3個月105萬觀賞人次；2007年該展捲土重來，移師台中科博館，但因太受歡迎，硬是在台北加辦一站，同時讓稀世珍寶「綠面跪射俑」首次在台北展出；2016年秦文化與兵馬俑特展，則集結中國大陸10個省、20家博物館收藏。

此外，1999年921地震之後，災後重建刻不容緩，即使民間各界捐款踴躍，林宜標認為應該還有更有意義作法，於是他和索尼唱片公司談合作，促成發行馬友友「溫情秋天」921震災週年公益專輯，限量1萬張CD竟秒殺賣出，最後新台幣300萬元收益所得全數捐給南投埔里國小，隔年更邀請譚盾、黃英、胡乃元、林昭亮等人出合輯，同樣大受歡迎，再次發揮藝術結合公益的強大影響力。

林宜標也提到，策畫一次展覽或演出，外界看似風風光光，其實也經常碰到意想不到的阻礙，如2011年法國瘋馬秀來台演出，但票才剛開賣就被相關單位關切，認為這是「猥褻」的「脫衣舞秀」，敗壞社會善良風俗，引起支持跟反對兩方論戰，所幸最後平和落幕，演出也如常舉行，林宜標樂觀表示，這是一次與社會溝通的良機，讓大眾重新審視藝術與色情的分界。

林宜標表示，台灣文創產業市場並不大，要想持之以恆，必須有滿腔熱情，以及更多專業投入，他期盼有一天也能將台灣展演推向國際舞台。

公益 文創產業

延伸閱讀

和瑪麗蓮·夢露同期 安迪·沃荷「花」拍價上看4億元

誠品畫廊 進駐北京798藝術區

穗台文藝交流 台南展百件作品

藝術或情色？ 畫家李石樵「橫臥裸婦」圖戶外看板遭撤

相關新聞

還在努力回憶嗎？出生至今出國次數總查詢 3步驟解答

頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書，但不包含個人出境的國家名稱。

梅雨季首波鋒面到！各地留意瞬間大雨 涼空氣南下

今天正式進入氣象署定義的梅雨季，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天就有鋒面南下通過影響，雖然這波鋒面還不是典型的...

鋒面+東北季風到 賈新興：彰化以北慎防較大雷雨

今天進入梅雨季，未來10天的天氣重點部分，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天彰化以北有局部較大雷...

女月經總超過10天竟是子宮肌瘤作祟 靠中醫調養緩解　

新竹一名40歲陳姓女子每次月經來不僅量多，為期天數還超長，總是超過10天以上，困擾許久後向擁有中西醫雙執照的醫師蔡宗璟求...

凌晨雷雨帶離開…粉專：中午前空檔 下午開始新一輪降雨訊號

今天凌晨為各地帶來強風及大雨的雷雨帶已經離開，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午之前屬於一個短暫的空檔，預計下...

今明首波梅雨鋒 吳德榮：颮線將進入中南部 伴隨密集閃電

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天下午有一道減弱中的颮線通過金門及本島，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。