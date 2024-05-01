退休力／防失智 「麥得飲食」吃出腦活力
逆轉腦齡防失智可以吃出來！大腦退化不僅可能出現記憶力衰退，更增加罹患失智症風險，而失智12大危險因子中，飲食相關因子占4項，足見飲食習慣影響甚巨。營養師蘇韋霖指出，預防腦衰可採取麥得飲食（MIND diet），多攝取高抗氧化力食物，研究顯示，能降低53％大腦功能退化風險，延緩大腦退化約7.5年。
聯合報健康事業部規畫退休5力系列課程，在「逆齡料理系列—打造愈吃愈年輕的餐桌」5堂課中，邀請蘇韋霖分享養腦、紓壓、強健腸胃、肝腎排毒、保護血管的飲食原則，現場也會手把手帶大家自製料理，從餐桌上找回健康。5月19日第一堂課將傳授「養腦飲食」，並自製地中海紙包魚和莓果豆漿。
腦神經細胞 40歲後每天減少1萬個
根據研究，20歲時大腦中的神經細胞達到巔峰，之後逐年下降，40歲後每天以1萬個的速度減少，影響記憶力、協調性及其他功能；若認知功能、語言表達、判斷力嚴重受影響，忘記自己說過的話、做過的事，也記不清人事時地物，可能罹患失智症。
世界衛生組織公布「失智12大危險因子」，其中高血壓、糖尿病、飲酒過量、肥胖與飲食息息相關，建議多吃蔬菜水果，補充纖維素，可降低三高及失智症發生機率。
預防失智症的飲食原則是麥得飲食，蘇韋霖表示，結合地中海飲食與得舒飲食的麥得飲食，提倡攝取豐富的蔬果、全穀類、低脂肉類、魚類、橄欖油、堅果，尤其是可保護大腦細胞的高抗氧化力食物，如漿莓類和綠色葉菜類。
提升記憶力 多吃富含Omega-3魚類
蘇韋霖建議，綠色蔬菜每周至少攝取5份，非綠色蔬菜則每天至少一份，補充植化素及膳食纖維；食用富含Omega-3魚類，其中DHA是細胞膜的主要成分，能讓細胞膜變柔軟，加快訊息傳遞速度，有助於思緒清晰、提升記憶力。
料理方式也會影響腦力，蘇韋霖說，高溫烹調醣類與蛋白質的食物，易產生糖化終產物（AGEs），也就是焦糖化反應。當體內AGEs過高，會產生超氧化自由基，誘發發炎反應，進而造成老化或心血管疾病、糖尿病併發症、腎臟病、失智症等，建議烹調時以低溫為主，選擇蒸、煮、燙等方式。推薦一道「地中海紙包魚」養腦好料理。
地中海紙包魚
材料：鮭魚一片、洋蔥25g、花椰菜60g、南瓜65g、小番茄4-5顆、黃檸檬適量、蒜頭1瓣
調味料：初榨橄欖油1大匙、酸豆1/2匙、黑胡椒適量、鹽適量、米酒1大匙、乾辣椒末適量
作法：
1.鮭魚抹鹽、米酒靜置10分鐘。
2.洋蔥切絲、花椰菜切小塊、南瓜切薄片、小番茄切成4等份、黃檸檬切片、蒜頭切末備用。
3.取烘焙紙墊底，由下至上依序鋪上南瓜片、洋蔥絲、鮭魚，周邊放上花椰菜及小番茄，再撒上酸豆、黑胡椒、蒜頭、乾辣椒末、橄欖油，最後擺上檸檬片。
4.將上面烘焙紙對折，左右兩側捲起，呈現糖果包裝。放入預熱190℃的烤箱10至15分鐘；或放入平底鍋，加入少許水，蓋上鍋蓋，以小火加熱15分鐘即可。
逆齡料理系列—打造愈吃愈年輕的餐桌5堂課
課程時間：
．5月19日(日) 讓大腦變年輕 吃出記憶力
．5月26日(日) 讓心情變年輕 吃出免疫力
．6月02日(日) 讓腸胃變年輕 吃出保護力
．6月16日(日) 讓肝腎變年輕 吃出代謝力
．6月23日(日) 讓血管變年輕 吃出抗老力
地址：台北市衡陽路72號3樓
洽詢：02-8692-5588轉5869
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