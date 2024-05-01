醫院財報 林口長庚最賺 土城醫院最虧

衛福部健保署昨公布一一一年醫療院所財務報告，林口長庚醫院連七年蟬聯整體結餘最高的醫院，金額達九十三點九三億元，但主要盈餘來自股利收入。單視醫療本業，中國附醫表現最為突出，醫務結餘二十五點五五億元排行第一；基隆長庚在醫療本業上虧損二點九四億元成了全國最不賺錢的醫院，但在台塑集團股票股利挹注下，整體結餘二十六點五九億元仍高居整體結餘排行第四名。

高雄義大醫院排名出現劇烈變化，一一○年為全國第五大賺錢醫院，但一一一年卻變成第二名虧錢醫院，健保署分析，原因在於非醫務收入的投資收入減少了八億元。

全台灣最賺錢的診所為遠東聯合診所，整體結餘達一點○二億元，其中醫務結餘為七七○○萬元。

依規定，年度領取健保費用二億元以上必須向健保署提出財務報告；一一一年度有十九家醫學中心、八十二家區域醫院、一三二家地區醫院、三家基層診所、二家醫事檢驗所入列。衛福部健保署醫管組長劉林義稱，經主管機關、會計師查核通過二三八家醫療院所財務報告，有一八八家醫療院所盈餘、五十家虧損，等於八成大型醫療院所賺錢。

一一一年整體結餘排名前十大醫院依序為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、基隆長庚、桃園長庚、成大醫院、台大醫院、台中榮總、台北榮總、高醫附醫。

收支短絀金額前五大醫療院所分別是土城醫院、義大醫院、博田國際醫院、國仁醫院、門諾壽豐分院，六至十名是衛福部金門醫院（○點三億元）、玉里慈濟醫院（○點廿七億元）、長庚雲林醫院（○點廿六億元）、霧峰澄清醫院（○點廿三億元）、台大金山醫院（○點一三億元）。

回歸醫務本業，結餘金額前十大醫院分別為中國附醫（二十五點五五億元）、高醫（十二點三三億元）、台中榮總（十點六五億元）、新竹馬偕（九點○三億元）、雙和醫院（八點一四億元）、陽明醫院（七點二五億元）、奇美（六點八五億元）、台北馬偕（六點五三億元）、高雄長庚（六點二七億元）、嘉義基督教醫院（六點○九億元）。