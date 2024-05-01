防檢署提醒：寵物用藥含大麻 國內未開放

大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年涉嫌從美國網購大麻商品給寵物狗舒緩焦慮用，因含有大麻二酚（CBD）、四氫大麻酚（THC）等成分遭海關查扣，儘管士林地檢署去年偵結，認定沒有運輸毒品主觀犯意，不起訴處分，不過農業部防檢署提醒，我國並未開放含CBD成分的商品進口，THC在台灣更屬於二級毒品，民眾不得上網自行購買或私自進口。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，國內寵物用藥最常出現的爭議，在於許多國外合法的動物用藥在台灣沒有登記，雖然現在可以透過「藥物樣品贈品管理辦法」讓台灣獸醫院來使用，不過各國規定不同，不見得國外藥商都會賣給台灣。

譚大倫說，CBD在動物的癌末止痛、情緒舒緩、癲癇等症狀確實有幫助，不過全世界都沒有CBD的相關藥證，殷琪的狗比較偏向行為問題，應先向獸醫師詢問醫療建議，而非直接網上購買CBD商品。

為讓犬貓等伴侶動物生病時，在動物藥品不足下可使用人用藥品醫治，檢疫署與衛福部今年已共同發布「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，在經防檢署核准登錄為動物保護藥品時，人用藥品可透過獸醫師開立購藥證明來使用，二○二六年七月一日正式實施。