保障健保一點一元 醫界挺修法

近年健保浮動點值下降，甚至來到一點○點六至○點八元。國民黨立委蘇清泉等人提案修正健保法第二十六條條文，將總額支付制度由上限制改為目標制，保障點值一點一元，將於周四於立院審議。對此，醫界八大學會昨發表共同聲明，表示認同，呼籲執政黨立委支持該項法案。

八大學會為台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會。

共同聲明指出，醫療院所與一般產業特性不同，在醫療院所收入中，健保占八成之多，且收費標準受衛生主管機關管制，受限於全民健保總額預算天花板，限縮醫療收入來源之下，無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，現更面臨大環境多方面通貨膨脹、成本上漲等情況，且出現醫療從業人員因長期低薪而出走、新藥延遲進入台灣市場、醫學生不願意選擇急重難科等問題，增加醫療院所經營成本壓力。

「醫界生存已到臨界點，政府是時候站出來與醫界共同承擔。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣健保二十多年來採總額上限制，在民眾醫療利用率提升、新藥新科技引進等因素下，點值一再下探，結果由醫事人員、醫療機構承擔，以致掀起醫護離職潮。

洪子仁建議，改為健保總額目標制，點值低於一點一元時，可從政府公務預算、健保費率等層面挹注經費，補足至一點一元，估計每年增加六、七百億預算。

傳執政黨立委不願支持該項修正案，洪子仁表示，許多立院社福及衛環委員立委均出身於醫界，「醫師出身的立委，不該公然反對、拿石頭砸自己的腳。」，盼共同支持法案。