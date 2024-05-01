醫院賺錢秘訣／長庚靠業外收入 中國附醫「衝自費」

衛福部健保署昨公布一一一年醫療院所財務報告，林口長庚連七年蟬聯整體收支結餘第一，達九十三點九三億元，但由長庚經營的土城醫院卻虧損一點五一億元，成為全國最賠錢的醫院，等於長庚醫療體系同時擁有最賺錢及最虧錢的醫院。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，「長庚醫療集團盈餘名列前茅，是業外收入所致，這是大家都知道的事。」，長庚醫院創辦人王永慶創建醫院時，捐贈大量台塑股票，這與醫療本業較無相關性。長庚醫療體系各家醫院經營狀況不盡相同，目前整體盈餘接近損益兩平。

為何土城、雲林醫院虧損？游進邦解釋，雲林長庚在麥寮，屬於偏鄉醫院，當地人口少，確實不易經營，但需投入一定的人力、醫療器材，因此，出現虧損「並不意外」；土城醫院為新設立醫院，開幕至今三年多，投入成本都還在折舊中，相關成本比較高，以致虧損。

多年來，中國醫藥大學附設醫院穩居醫療本業獲利王，主秘陳韋成表示，中國附醫以病人為中心，病人醫療品質及安全一直是院方最大考量，所有盈餘皆投資在尖端儀器設備、AI軟硬體，發展生技醫療服務，以及提升員工福利，提高醫療服務品質，獲得眾多病人的肯定及信任。

每家醫院經營者都想知道中國附醫賺錢秘訣，一名醫界人士提出四大原因，一為院方網羅名醫，吸來眾多病患。一為該院全力發展智慧醫院，投入AI醫療，就醫更為友善。再者，中國附醫發展尖端的免疫細胞治療等精準醫療，並與偏遠醫院策略聯盟，派請醫師駐診，建立口碑。

另一名醫界人士則認為，中國附醫是「衝自費」的典範，該院各科醫師常希望患者採用自費醫療，健保與自費之間的拿捏得宜，確實值得大部分醫院學習。再者，該院許多醫師兼有教職，學校支付部分人事費用，也增加醫院醫務結餘。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，一一一年四月爆發新冠疫情，全國門急診醫療利用率下降，健保點值上升，而政府又以公務預算補助醫療院所，增加醫院收入，從各大醫療院所財報看來，八成獲利，僅兩成虧損，帳面看似不錯，但潛藏危機。

洪子仁指出，觀察長期趨勢，一○七年十九家醫學中心已有十家醫務本業虧損，許多醫院靠著停車場、美食街等非醫務結餘獲利，一一一年也是如此，台大醫院也不例外。目前多數醫院醫務利益率低於百分之五，達不到永續經營條件，呼籲政府保障健保點值，訂為固定值，以增加醫療機構財務韌性，以利永續發展。