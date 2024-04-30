快訊

《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭卻遭官方性侵殺害

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「16年沒好好休息」王國材畢業感言吐1事印象深 籲新部長留意台鐵安全

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今表示，任內印象最深刻的一件事就是完成台鐵公司化。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今表示，任內印象最深刻的一件事就是完成台鐵公司化。記者周湘芸／攝影

準總統賴清德5月20日上任，新內閣也同步交接，其中，交通部長將由王國材交棒給現任行政院秘書長李孟諺。即將「畢業」的王國材今表示，任內印象最深刻的一件事就是完成台鐵公司化；他也提醒接下來要接任的李孟諺，要特別留意台鐵安全問題。至於票價調漲等問題，除了國道客運將在他任內完成，其他都將留給新任部長決定。

王國材在交通部任職8年，期間雖歷經多起航空、遊覽車及台鐵等事故，但也促成台鐵公司化、觀光及氣象升格等組織調整。他今坦言，在交通部期間，很多工作都是需要長時間一棒接一棒完成，而他任內印象最深刻就是完成台鐵公司化，這是完全從零到有；雖然外界認為人事沒有太大變動，但這是象徵一個制度的改變。

王國材也說，過去有一段時間曾經歷航空、遊覽車、台鐵等事故，事後也參考國外做了很多補強。近期陸續在跟要接任的李孟諺交接業務，其中有特別提到要留意台鐵安全問題。像近期地震落石多，他也不斷叮嚀台鐵要24小時留意邊坡狀況。

針對台鐵票價調漲問題，他表示，票價相關議題都會留給新任部長決定，但他任內會先完成國道客運票價問題，費率委員會已審核通過，至於補貼多少、何時實施目前還未報上來。

王國材坦言，他從擔任高雄市交通局長，一路到擔任一卡通董事長，後來進入交通部擔任政務次長、部長，整整16年沒有好好休息，身上無時無刻都感受到壓力，這次卸任後決定先好好休息，下一步往哪走，還沒有特別安排。

台鐵公司化 李孟諺 王國材

延伸閱讀

陸旅遊鬆綁限福建 王國材：開放幅度太小

解除禁團令回應陸方善意？ 王國材：大陸開放幅度比想像中差很多

陸客團來台有譜？ 王國材盼國台辦善意化為具體回應

豪雨+餘震憂花東交通再斷 王國材：要求陸海空詳細檢測

相關新聞

下班記得帶傘！4縣市傍晚起大雨特報 一路下到明天下午

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天下午至明天下午苗栗至彰化地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意...

女大生控遭5男實習醫圍觀掀議 醫揭「小陰唇手術」常見三考量

1名女大生在網路發文，稱自己因「小陰唇過大」困擾，到台南某醫院做手術，過程中卻有5名疑似男實習醫師盯著看，「羞憤到快死掉...

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

58歲的立委高金素梅日前在立法院質詢時，戴著黃色透明護目鏡問政，她在臉書上分享「獨眼照」，並說最近視力愈來愈模糊，眼科醫...

單親網紅媽認當小三5年 心理師曝婚姻中男方外遇多為「性」

以親子互動在網路社群上活躍的網紅饅頭媽（林榆芯），昨天她發文承認當他人婚姻中的第三者，長達5年，並向正宮道歉。心理諮商師...

鋒面入夜通過！明起連2天雨炸全台 北台灣一夜驟降10度

中央氣象署表示，今晚鋒面通過台灣，入夜起西半部、東北部都有短暫陣雨或雷雨，明天西半部有局部大雨，西半部、東北部及東半部更...

三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽報名繳件期限延長至5月15日

台灣三星「Solve for Tomorrow新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽鼓勵全台公私立高中職及五專一至三年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。