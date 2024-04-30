「16年沒好好休息」王國材畢業感言吐1事印象深 籲新部長留意台鐵安全

準總統賴清德5月20日上任，新內閣也同步交接，其中，交通部長將由王國材交棒給現任行政院秘書長李孟諺。即將「畢業」的王國材今表示，任內印象最深刻的一件事就是完成台鐵公司化；他也提醒接下來要接任的李孟諺，要特別留意台鐵安全問題。至於票價調漲等問題，除了國道客運將在他任內完成，其他都將留給新任部長決定。

王國材在交通部任職8年，期間雖歷經多起航空、遊覽車及台鐵等事故，但也促成台鐵公司化、觀光及氣象升格等組織調整。他今坦言，在交通部期間，很多工作都是需要長時間一棒接一棒完成，而他任內印象最深刻就是完成台鐵公司化，這是完全從零到有；雖然外界認為人事沒有太大變動，但這是象徵一個制度的改變。

王國材也說，過去有一段時間曾經歷航空、遊覽車、台鐵等事故，事後也參考國外做了很多補強。近期陸續在跟要接任的李孟諺交接業務，其中有特別提到要留意台鐵安全問題。像近期地震落石多，他也不斷叮嚀台鐵要24小時留意邊坡狀況。

針對台鐵票價調漲問題，他表示，票價相關議題都會留給新任部長決定，但他任內會先完成國道客運票價問題，費率委員會已審核通過，至於補貼多少、何時實施目前還未報上來。

王國材坦言，他從擔任高雄市交通局長，一路到擔任一卡通董事長，後來進入交通部擔任政務次長、部長，整整16年沒有好好休息，身上無時無刻都感受到壓力，這次卸任後決定先好好休息，下一步往哪走，還沒有特別安排。