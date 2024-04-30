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五一勞動節 台糖加油站加油25公升送國產米 限量6千包

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台糖指出，5月1日起到台糖加油站加汽油25公升送有機米300公克1包，送完為止。圖／台糖提供
台糖指出，5月1日起到台糖加油站加汽油25公升送有機米300公克1包，送完為止。圖／台糖提供

台糖加油站提供多種行動支付的付款方式，並於5月1日起推出「行動支付付款送好米」活動，活動期間凡加汽油滿25公升，且用行動支付付款者，就可獲得台糖有機米300公克一包，滿50公升就送2包，以此類推，全台限量6000包，送完即止。不過，台糖加油站只分布在台中以南及花東。

台糖加油站目前提供：中油Pay、LINE Pay、一卡通MONEY、街口支付、全支付以及台灣Pay等多元的「嗶」支付服務，並特別準備自有農地生產，且通過農藥毒物檢測，確保無有害藥劑的台糖300公有機米，要贈送給加汽油滿25公升，並以行動支付付款的消費者。

台糖油品事業部執行長柯勝宗表示，台糖加油站銷售中油油品，定期進行油槽底泥清除、濾油芯更換、油庫水氣排除、油品辛烷值與油量計試桶測試等作業，確保大家的愛車能獲得最優質燃料。近年來台糖加油站也提供多元化的能源服務，目前全台已有69個台糖加油站設有電動機車電池交換站，並有10個站點可為電動汽車充電。

中油 加油站 電動機車

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