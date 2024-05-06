叫我「孝子擔當」！母親節不會出錯的「安太后」秘技，讀懂媽媽的心

孝子孝女們出動！母親節禮物送什麼好？在社群中有網友表示，「爬文大家都說送紅包直接給媽媽最實際，可是我每次送紅包都會被退回來，什麼禮物才能讓節儉的媽媽開心，而且不會心疼？」貼文一出，底下一排留言公認「送健康」才是最實用又無價，還能展現對媽媽的體貼。

媽媽總是為家人付出，卻常常忽略自己的酸痛。 圖／Shutterstock

媽媽的健康對一家人來說都是最珍貴的寶藏，媽媽從早到晚忙著照顧家人，卻忘了照顧自己，你是否觀察到她經常腰酸背痛，長年累積的酸痛和疲勞感如影隨形，但她為了不讓子女擔心，總是說自己「沒問題，休息一下就好」，母親節獻給媽媽最好的禮物，就是愛和健康！

長輩的腰酸背痛很有可能是缺乏維生素B1

你知道嗎？年長者腰酸背痛、末梢發麻，有可能是缺乏維生素B1。家醫科許書華醫師提醒，維生素B1是一種水溶性維生素，只能從飲食中獲取，除了容易在食物烹煮過程中流失，隨著長輩年紀增長、吸收力下降，維生素B1缺乏的程度也會逐漸增加，長時間累積下來揮之不去的酸痛。這時候，適度補充維生素B1，可幫助緩解媽媽的酸痛問題，也建議可以帶媽媽去諮詢專業醫師或藥師，獲取改善健康的專業建議。

年長者容易腰酸背痛，有可能是缺乏維生素B1。 圖／Shutterstock

幫媽媽補充B1，這招救了無數「直男孝子」！

補充B1，選擇名氣大、口碑好的「黃色小丸子」，日本銷售第一B群品牌「合利他命」向來是媽媽界的「孝子擔當」，不僅體面又實用，兒女還可量力而為，送一瓶或是一次送上一整年份，媽媽一定會喜歡！

「合利他命」醫療級B群含維生素B1誘導體TTFD，對組織的親和性強，並具有高度優異的吸收力，能讓維生素B1更快速被吸收，有效作用到達全身，且能長時間維持體內維生素B1高濃度，是保持日常生活品質與健康不可或缺的營養素。

社群中有資深孝媳回應：「我每年都送給挑剔的婆婆，讓婆婆知道我有在關心她的健康，看到品牌她就知道我有花心思」，也有網友表示：「男朋友請我幫挑禮物，我就推薦合利他命，因為我媽超愛，討喜又不會太重本，真心覺得直男們不知道該送媽媽什麼，送這個就對了！」

「合利他命」醫療級B群含維生素B1誘導體TTFD，讓B1更快速被吸收且作用更持久。 圖／合利他命藥品

過去長輩們聽到親朋好友要去日本旅遊，常會麻煩對方幫買「合利他命」，現在不用去日本，台灣好市多、屈臣氏、康是美，各大藥局都買得到，購買時請認明日本原裝進口正貨，母親節就用最懂媽媽的「合利他命」，表達對媽媽的愛和感謝，媽媽開心、全家太平，「安太座」也要「安太后」！

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衛署藥輸字第025431號，北市衛藥廣字第113040236號

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