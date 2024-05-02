肉粽熱銷高度超過5座玉山！新東陽端午粽禮 包進溫情與美好滋味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

一顆顆飽滿噴香的肉粽，每檔熱銷超過20萬顆、相當於5座玉山高度，如此傲人的成績，來自國內知名品牌新東陽。不僅年年端午粽創佳績，食材與口感更是不斷創新，從南北粽大不同，到裹入異國風味，甚至品牌主力香腸、頂級的松露和牛，都能在一顆粽裡找到無盡美味，「粽禮」自然也是最佳首選。

新東陽熱銷的產品入粽，「黑豬肉香腸粽」組合超速配。 圖／新東陽 提供
新東陽熱銷的產品入粽，「黑豬肉香腸粽」組合超速配。 圖／新東陽 提供

異國風味也巧妙入粽，圖為「韓式烤肉粽」。 圖／新東陽 提供
異國風味也巧妙入粽，圖為「韓式烤肉粽」。 圖／新東陽 提供

新東陽除了致力於好食材與好滋味，1967年創立至今與時俱進，取得多項獲獎與認證，其中不乏領先作為，像是2008年獲選為「加工食品流通履歷」示範廠商，成為國內第一家實施「產品履歷」與「流通履歷」的肉品加工業者。新東陽也是全台第一家食品綠工廠，曾榮獲TCSA「批發零售類白金獎」；同時在新東陽蜜汁豬肉乾275g 、新東陽精緻豬肉鬆235g 、新東陽辣味肉醬罐頭160g(300罐型)還是全台第一家擁有「碳水足跡認證」及「碳標籤」認證。品牌還將目標訂於2050淨零碳排。

頂級風味代表「松露牛肉粽」。 圖／新東陽 提供
頂級風味代表「松露牛肉粽」。 圖／新東陽 提供

時近端午，新東陽再推好粽。今年同樣主打從外到內的安心好滋味，像是海陸頂級版的松露和牛粽、XO干貝海味粽，人氣款台式肉粽與南部水煮粽，還有以清甜栗香取代蛋黃的「台式無蛋黃肉粽」。多元滋味的風味粽系列，今年有韓式烤肉粽、麻油雞腿粽、廣式裹蒸粽、湖州鮮肉粽，以及將新東陽經典裹進粽裡的「黑豬肉香腸粽」等。

裹進各種豐美餡料的「裹蒸粽」。 圖／新東陽 提供
裹進各種豐美餡料的「裹蒸粽」。 圖／新東陽 提供

天氣日漸炎熱，近年時興的「冰心粽」，也以四種風味入餡。新東陽還有清熱消暑的綠豆糕、人氣肉鬆蛋捲與黑豬肉香腸等，都能自由配搭，成為客製化的美好贈禮。

「麻油雞腿肉粽」充滿懷念的滋補香氣。 圖／新東陽 提供
「麻油雞腿肉粽」充滿懷念的滋補香氣。 圖／新東陽 提供

新東陽各式端午禮盒即日起開放預購，可享優惠價格及限量保冷袋。相關資訊可洽各店，新東陽門市查詢
另外購物網也推出南北雙味粽提袋組，讓你今年不用再戰南北，一次吃到兩款粽！
立即線上訂購：https://bit.ly/4dfepSX

相關新聞

五一遊行勞團怒吼 提5大訴求

近四千名勞工在五一勞動節走上街頭，對將就職的賴政府喊話，提出薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安...

五一勞工大遊行！綠委發言遭打斷 要民進黨「還我七天假」

近4000名勞工在五一勞動節走上街頭，對於將就職的賴政府喊話，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升...

勞工大遊行提薪資提升、退休權益5大訴求 勞部：審慎評估

上千名勞工在五一勞動節的今天走上街頭，對於即將就職的賴政府喊話，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要...

4縣市大雨特報至晚間 山區注意瞬間大雨、雷擊

鋒面通過，中央氣象署今天傍晚5點30分發布大雨特報，台中、南投、花蓮及高雄山區有局部大雨發生的機率，影響時間至今天晚間，...

藝人許維恩愛女「誤食別針」 急診醫提醒3類物品最危險

藝人許維恩和王家梁夫妻，去年6月迎來寶貝女兒「忒忒」，但許今天凌晨在社群發反省文，透露女兒在爬行時「誤食別針」，最終隨著...

全台有雨到明天！周末回溫轉乾 下周再迎鋒面北部有雨

中央氣象署今天指出，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。