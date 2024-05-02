肉粽熱銷高度超過5座玉山！新東陽端午粽禮 包進溫情與美好滋味

一顆顆飽滿噴香的肉粽，每檔熱銷超過20萬顆、相當於5座玉山高度，如此傲人的成績，來自國內知名品牌新東陽。不僅年年端午粽創佳績，食材與口感更是不斷創新，從南北粽大不同，到裹入異國風味，甚至品牌主力香腸、頂級的松露和牛，都能在一顆粽裡找到無盡美味，「粽禮」自然也是最佳首選。

新東陽熱銷的產品入粽，「黑豬肉香腸粽」組合超速配。 圖／新東陽 提供

異國風味也巧妙入粽，圖為「韓式烤肉粽」。 圖／新東陽 提供

新東陽除了致力於好食材與好滋味，1967年創立至今與時俱進，取得多項獲獎與認證，其中不乏領先作為，像是2008年獲選為「加工食品流通履歷」示範廠商，成為國內第一家實施「產品履歷」與「流通履歷」的肉品加工業者。新東陽也是全台第一家食品綠工廠，曾榮獲TCSA「批發零售類白金獎」；同時在新東陽蜜汁豬肉乾275g 、新東陽精緻豬肉鬆235g 、新東陽辣味肉醬罐頭160g(300罐型)還是全台第一家擁有「碳水足跡認證」及「碳標籤」認證。品牌還將目標訂於2050淨零碳排。

頂級風味代表「松露牛肉粽」。 圖／新東陽 提供

時近端午，新東陽再推好粽。今年同樣主打從外到內的安心好滋味，像是海陸頂級版的松露和牛粽、XO干貝海味粽，人氣款台式肉粽與南部水煮粽，還有以清甜栗香取代蛋黃的「台式無蛋黃肉粽」。多元滋味的風味粽系列，今年有韓式烤肉粽、麻油雞腿粽、廣式裹蒸粽、湖州鮮肉粽，以及將新東陽經典裹進粽裡的「黑豬肉香腸粽」等。

裹進各種豐美餡料的「裹蒸粽」。 圖／新東陽 提供

天氣日漸炎熱，近年時興的「冰心粽」，也以四種風味入餡。新東陽還有清熱消暑的綠豆糕、人氣肉鬆蛋捲與黑豬肉香腸等，都能自由配搭，成為客製化的美好贈禮。

「麻油雞腿肉粽」充滿懷念的滋補香氣。 圖／新東陽 提供

新東陽各式端午禮盒即日起開放預購，可享優惠價格及限量保冷袋。相關資訊可洽各店，新東陽門市查詢。

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