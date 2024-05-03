禮客母親節 強打壯世代媽咪穿搭單品 T台走秀體驗助陣精品、女裝買氣 消費3千 再抽洗碗機、掃拖機器人、涼夏水冷扇等好禮

禮客4/26至5/20展開「寵愛媽咪購物節」，推出限量單筆6,000送300、消費3千再抽洗碗機、掃拖機器人、涼夏水冷扇等好禮好康優惠。 圖／禮客OUTLET 提供

迎戰母親節，以壯世代百貨自栩，禮客董事長時尚CEO溫筱鴻特別鎖焦媽媽的食衣與健康等全方位需求，4/26~5/20展開「寵愛媽咪購物節」推出限量單筆6,000送300的好康優惠加碼，號召夏姿、MOSCHINO、ETRO、歐美精品複合選品店Hama Boutique、MASSIMO Galleria...等館內近30個國內及國內設計師及女裝精品舉辦「春夏時裝秀」邀請伊林名模演繹春夏風格穿搭，時尚CEO禮客董事長溫筱鴻還將化身造型總監，現場教導VIP顧客如何運用自身服裝打造T台風格穿搭。把禮客商場打造成媽咪的專屬時尚衣櫃，提供春夏風格穿搭，更引進餐飲「安琪餐飲集團」新品牌「Angie’s Lounge Bistro」，更結合雷文虎克精準健康診結合小分子檢測與健康飲食打造專屬健康計畫，讓媽媽吃得開心、健康，輕鬆展現最美時尚。

在民生消費「漲」聲不斷下，禮客母親節主打「抗漲超有感」，推出各項活動吸引消費者，4/26~5/20展開「寵愛媽咪購物節」限時25天檔期，特別推出單筆消費3,000元門檻親民優惠，就有機會抽中「AIBOX Moving Display 移動隨行螢幕」、「嘉儀家電桌上型洗碗機」、「掃拖機器人」、「涼夏水冷扇」、「STAUB莫蘭迪綠鑄鐵鍋+拿鐵杯」…等好禮。同時，除了單筆滿6000送300(內湖店限量1,500份、公館限量500份)，內湖店滿12,000送「快煮鍋」、滿15,000送「西雅圖咖啡廳咖啡蛋糕券」，公館滿5,000、8,000、12,000分別可獲得「馬卡龍糖果盒」、「水晶杯」、「快煮鍋」... 等多重好禮，預計母親節業績目標成長6%。

禮客董事長時尚CEO溫筱鴻把禮客商場化身媽咪的時尚衣櫥，嚴選春夏流行柔和色系單品，推薦HAMA BOUTIQUE複合式選品店Bottega Veneta側背包原價131,500元，特價52,600元(右圖)， BALENCIAGA薰衣草紫單肩包，原價64,000元，特價25,600元(左圖)高CP值精品包。 圖／禮客OUTLET 提供

精品女裝 購物焦點 戶外休閒 運動商品也很搶手

社交生活強勢回歸，禮客持續推升精品與女裝買氣，嚴選春夏流行柔和Pastel色系，包含:蜜桃粉、蜜糖米、皇家藍、薄荷色...等色彩多層次穿搭單品，推出MASSIMO Galleria專櫃BALENCIAGA襪套鞋，原價27,200元，特價13,600元、LINDARICO圖騰紗裙，原價9,880元，特價3,580元，UUIN條紋寬版襯衫，原價7,980元，特價2,580元，MOSCHINO、ETRO、M MISSONI、夏姿等品牌推出2折起優惠，帶動精品超過10%業績成長。

禮客母親節嚴選多層次穿搭單品，推薦內湖1館1樓LINDARICO圖騰紗裙，原價9,880元，特價3,580元。 圖／禮客OUTLET 提供

除了精品服飾外，戶外旅遊、運動需求升溫，帶動商品需求量增加，母親節期間推出le coq sportif運動洋裝，原價2,590元，特價1,554元，The North Face防曬外套，原價3,880元，特價2,328元，Palladium、SKECHERS、ecco、MERRELL…等運動休閒類慢跑、登山鞋、戶外服飾、高爾夫相關商品在此波母親節檔期中，備受歡迎，帶動全家三代一起入店消費顧客群比例高。

禮客鎖定壯世代媽咪推出ecco女款運動鞋，原價5,980元，特價3,588元。 圖／禮客OUTLET 提供

除了在禮客購入風格穿搭高CP值單品之外，一家人聚餐更是母親節必備儀式感，禮客推出一系列餐飲活動，內湖2館6F漾客日式料理推出女性顧客來店用餐招待1杯「赤兔馬梅酒」(同桌友人.含女性本人限低消600元)，限定1,680元母親節套餐(主廚特製內容包含：海膽山藥素麵、季節綜合刺身、塩烤圓鱈下巴、蒜蒸春雨龍蝦、焗烤法式斑鳩、握壽司2貫、土瓶蒸、寶島水果、日本蕨餅)，Angie’s Lounge Bistro推出帶媽咪來用餐，送每人1杯佐餐酒。