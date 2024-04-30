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選定24高風險溪流區 氣象署「溪水暴漲警示訊息」上線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署今年起針對11縣市、24個高風險溪流區實施「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」服務。圖／氣象署提供
中央氣象署今年起針對11縣市、24個高風險溪流區實施「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」服務。圖／氣象署提供

台灣地形陡峭，河流湍急，常因山區「暴雨」造成溪水暴漲，使民眾走避不及，發生被困於河床或遭湍急溪流沖走的意外。中央氣象署與縣市政府合作，今年起實施「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」服務，針對11縣市、24個高風險溪流區，當山區發生暴雨時，自動發送手機災防告警訊息（PWS），示警溪水暴漲風險。

2021年及2023年曾發生虎豹潭、飛龍瀑布等暴雨致災事件，為降低類似憾事發生，氣象署2022年先於雙北地區3處試行「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」，去年再與行政院災害防救辦公室邀集縣市研商，依10縣市需求於19個溪流區擴大試辦山區暴雨溪水暴漲災防告警服務。

氣象署表示，去年試辦期間共發布117次預警，其中有驗證資料共90場，7成比例伴隨溪水暴漲，逾6成比例具提前預警效能，預警時間平均達53分鐘。透由中央與地方之合作測試並逐步完成應變流程建立，今年正式實施，並依縣市需求再新增5處點位，共計11縣市24個溪流區。

氣象署指出，每日定時發布溪流區天氣預報，方便民眾行前即可上網查詢天氣資訊，建議民眾在安排前往溪流活動前，先瞭解天氣變化及水域環境，注意安全。

氣象署也說，山區暴雨的監測及預警在氣象預報上極具挑戰，且造成溪水暴漲原因除降雨外，更與地貌、水文、水理等環境因素密切相關，降雨區與暴漲區發生在上下游不同地點，且降雨時間與暴漲時間也先後不同，須配合諸多不同領域的專業考量，才可提高預警效益。

暴雨 氣象署

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