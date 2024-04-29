快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

玉山塔塔加900歲大鐵杉重病 玉管處、台大聯手救

中央社／ 南投縣29日電
玉山國家公園塔塔加大鐵杉（圖）約900歲，但心材腐朽超過樹體50%，玉山國家公園管理處、台大實驗林管理處攜手保護珍貴老樹，透過藥劑灌注及定期監控為老樹健檢、診治。 圖／玉山國家公園管理處提供（中央社）　
玉山國家公園塔塔加大鐵杉（圖）約900歲，但心材腐朽超過樹體50%，玉山國家公園管理處、台大實驗林管理處攜手保護珍貴老樹，透過藥劑灌注及定期監控為老樹健檢、診治。 圖／玉山國家公園管理處提供（中央社）　

玉山國家公園塔塔加大鐵杉約900歲，但心材腐朽超過樹體50%，玉管處、台大實驗林管處今年與樹木專家透過藥劑灌注及定期監控為老樹健檢、診治，護樹期間請遊客儘量不要靠近。

「塔塔加大鐵杉」生長在玉山國家公園楠溪林道與玉山林道交叉路口，土地屬國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處34林班地，是遊客到塔塔加拍照重要景點，內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天指出，目前塔塔加大鐵杉因樹勢衰弱有生長不佳狀況。

玉山國家公園管理處透過新聞稿表示，塔塔加大鐵杉除是民眾記憶，也是松蘿、苔蘚、蕨類等附生植物「天然公寓」，甚至昆欄樹、玉山杜鵑、二葉松等木本植物種子也在大鐵杉枝幹著生，生態上、歷史與文化上皆具保存價值，由於大鐵杉生態地位特殊，也與學校合編「天空公寓的老房東」教案供民眾戶外教學使用。

玉山國家公園管理處表示，與台大實驗林管理處邀請台灣相關森林育林學專家台大森林學系教授王亞男、樹木病害專家台大植物病理與微生物學系孫岩章博士等學者，於2023年開始進行聯合現勘及診斷工作，希望能為後代子孫留存珍貴文化資產

玉管處指出，經專家學者診斷，發現大鐵杉面臨許多種生物性及非生物性逆境，持續的逆境造成大鐵杉樹勢衰弱，去年完成研擬診治計畫，今年2月由台大實驗林管處蕭文偉博士團隊進行老樹健檢診治，初步以應力波檢測發現，大鐵杉心材腐朽超過樹體50%。

玉管處長盧淑妃、台大實驗林管處長蔡明哲說，為防範汛期時強風豪雨可能造成樹幹倒伏，先在大鐵杉周邊設置護欄及告示解說牌，診治也不施行侵入性治療，僅以藥劑灌注及定期監控來了解大鐵杉健康恢復情形，護樹期間請遊客儘量不靠近大鐵杉，讓老樹有恢復及生長空間，也避免因強風或地震衍生安全問題。

台大 文化資產 玉山國家公園 護樹

延伸閱讀

宜蘭18株百年老樹巡旅 騎鐵馬集章換馬克杯

玉山國家公園陸域面積最大 營運賴公私協力已22年

挑垃圾、鏟排遺、巡山林…玉山志工不輕鬆 為何但有人能一做就是38年

花蓮大地震後玉山位移長高？ 玉山處：5月重測應該有

相關新聞

高雄漢來海港巨蛋店就醫52人 多用餐半天至一天後腹瀉

高雄漢來海港巨蛋店疑似食安風險案，截至今日上午9時因症就醫人數合計52人，男性25人、女性27人，均以腹痛、腹瀉為主，少...

國健署健康飲食3大技巧 避免「假蔬菜」讓蔬菜攝取量不足

現代人工作繁重、工時也長，雙薪家庭更是辛苦，只有休假日才能好好休息。平日為了節省時間求方便，多數人都是外食族，一天當中總會有一兩餐在外面買著吃，當外食族在吃自助餐或是買便當時，多少會考慮如何達到均衡飲食，或是一日五蔬果、311法則。國健署特別透過臉書粉專「食在好健康」分享健康飲食3大技巧，順便提醒國人應多加留意「假蔬菜」，以免蔬菜攝取量不足。

下午茶藏陷阱！名醫曝1點心別配紅茶 恐致癌、快速奪命

許多民眾喜歡和三五好友一起喝杯下午茶，聊聊日常趣事。不過，腎臟科名醫江守山於臉書指出，最不適合搭配花生類點心的飲料是「紅茶」，從紅茶水溶液分離出的化合物，會增強黃趜毒素的致突變性。

優奇黑胡椒粉驗出蘇丹紅 新北命上游同批原料預防性下架

進口辣椒粉檢出蘇丹紅風波未歇，新北優奇公司生產黑胡椒細粉自主檢驗，驗出蘇丹色素。新北衛生局今指出，4月初接獲業者自主通報...

被進攻？巴拉圭進口豬肉暴增33倍 農業部評「回響好加大採購」

友邦巴拉圭肉品近年大量輸台，根據關務署資料統計，今年1到4月進口豬肉及其他可食部位進口重量為3萬5620公噸，較去年同期...

台鐵6月26日起改點 東西線自強號運能提升3%與4.2%

台鐵公司今天宣布，6月26日年度改點，調整436列次列車時刻，改點後自強號列車運能大增，東線提升3%、西線提升4.2%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。