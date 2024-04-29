快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

搶票搶不贏機器人 立委籲採區塊鏈技術

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

搶票機器人出動，歌手IU、張學友演唱會門票一票難求！國民黨立委萬美玲29日於立法院質詢表示，售票系統的資訊輕易被攻破，被拿來寫搶票機器人，未來如何應對？文化部次長王時思承諾，會與數位部洽談，強化業者的數位防範。國民黨立委葛如鈞則建議，國外已有用區塊鏈防範黃牛的技術，應跨部會研議可能性。

機器人攻入售票平台

立法院29日針對「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」進行專題報告。國民黨立委萬美玲表示，韓國天后IU、歌手張學友陸續來台演唱，甚至還有竹科工程師撰寫「搶票機器人」的程式供人下載，是否有跟售票平台業者溝通，以強化資安措施？

文化部次長王時思回應說，「售票平台要負很大的責任」、「已經有跟售票平台洽談」，要求業者強化程式的安全程度，以避免出現搶票機器人。她指出，有的售票平台做的就比較好，仰賴業者自身的數位能力。

區塊鏈技術防黃牛

萬美玲說，無論是日本採用「抽選制」或韓國採用「實名制」，但根本要強化業者售票系統，才能阻斷作弊程式、完全解決「黃牛」問題。王時思承諾，會找數位部來談這件事情。

國民黨立委葛如鈞指出，如今國外已經有售票平台使用區塊鏈技術，防止門票偽造、轉售的狀況，數位部有無研究過相關的可能性？數位產業署副署長林俊秀表示，已經有研究，但還沒有跨部會討論，未來與積極溝通。葛如鈞呼籲，台灣是科技之島，數位部應更積極跨部會協助文化部。

懲處黃牛多卡關

民進黨立委陳培瑜則表示，目前檢舉黃牛只知道「帳號」，但對不到確切的「人名」，更因為相關懲處不屬於刑事責任範圍，所以也無法由警政單位來協助，所以相關的行政調查作業就很容易卡在這邊。對此，文化部也曾發公文要求金管會提供相關資料，但都遭到拒絕。

王時思表示，「目前仍在與金管會做協調與了解」，最主要的問題在於，如果要「其他主管機關」的方式跟金管會要求民眾資料，可能就需要修法，讓行為有其法源依據。但該法律效應就相對強大，更有取得民眾隱密資料的疑虞。

陳培瑜表示，但文化部同仁指出，其實只要取得黃牛的「姓名」即可，盼可以透過暫行辦法，提供文化部調查的可能性，讓黃牛票法律執行不再出現困境。王時思回應說，任何可以取得資料，讓黃牛案順利進行的辦法，文化部都願意嘗試。

【更多精采內容，詳見

國民黨 文化部 黃牛

延伸閱讀

搶張學友門票跳出靈骨塔 立委建議數發部研議詐騙賠償

Max掃票機器人罰1萬？職棒綁亞錦賽不罰？黃牛票狀況多

張學友演唱會門票「全數售罄」 會再加場？主辦回應了

立法院厚生會交接 萬美玲任新任會長

相關新聞

國健署健康飲食3大技巧 避免「假蔬菜」讓蔬菜攝取量不足

現代人工作繁重、工時也長，雙薪家庭更是辛苦，只有休假日才能好好休息。平日為了節省時間求方便，多數人都是外食族，一天當中總會有一兩餐在外面買著吃，當外食族在吃自助餐或是買便當時，多少會考慮如何達到均衡飲食，或是一日五蔬果、311法則。國健署特別透過臉書粉專「食在好健康」分享健康飲食3大技巧，順便提醒國人應多加留意「假蔬菜」，以免蔬菜攝取量不足。

下午茶藏陷阱！名醫曝1點心別配紅茶 恐致癌、快速奪命

許多民眾喜歡和三五好友一起喝杯下午茶，聊聊日常趣事。不過，腎臟科名醫江守山於臉書指出，最不適合搭配花生類點心的飲料是「紅茶」，從紅茶水溶液分離出的化合物，會增強黃趜毒素的致突變性。

優奇黑胡椒粉驗出蘇丹紅 新北命上游同批原料預防性下架

進口辣椒粉檢出蘇丹紅風波未歇，新北優奇公司生產黑胡椒細粉自主檢驗，驗出蘇丹色素。新北衛生局今指出，4月初接獲業者自主通報...

被進攻？巴拉圭進口豬肉暴增33倍 農業部評「回響好加大採購」

友邦巴拉圭肉品近年大量輸台，根據關務署資料統計，今年1到4月進口豬肉及其他可食部位進口重量為3萬5620公噸，較去年同期...

台鐵6月26日起改點 東西線自強號運能提升3%與4.2%

台鐵公司今天宣布，6月26日年度改點，調整436列次列車時刻，改點後自強號列車運能大增，東線提升3%、西線提升4.2%

6旬男聚餐後全身蕁麻疹引休克 醫師提醒：千萬別輕忽

台中一名6旬男子有蝦過敏病史，日前家庭聚餐時也未碰蝦，怎料餐後幾小時卻全身多處蕁麻疹且眼睛紅腫、喘不過氣，慈濟醫院急診科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。