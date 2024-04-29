搶票搶不贏機器人 立委籲採區塊鏈技術

搶票機器人出動，歌手IU、張學友演唱會門票一票難求！國民黨立委萬美玲29日於立法院質詢表示，售票系統的資訊輕易被攻破，被拿來寫搶票機器人，未來如何應對？文化部次長王時思承諾，會與數位部洽談，強化業者的數位防範。國民黨立委葛如鈞則建議，國外已有用區塊鏈防範黃牛的技術，應跨部會研議可能性。

機器人攻入售票平台

立法院29日針對「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」進行專題報告。國民黨立委萬美玲表示，韓國天后IU、歌手張學友陸續來台演唱，甚至還有竹科工程師撰寫「搶票機器人」的程式供人下載，是否有跟售票平台業者溝通，以強化資安措施？

文化部次長王時思回應說，「售票平台要負很大的責任」、「已經有跟售票平台洽談」，要求業者強化程式的安全程度，以避免出現搶票機器人。她指出，有的售票平台做的就比較好，仰賴業者自身的數位能力。

區塊鏈技術防黃牛

萬美玲說，無論是日本採用「抽選制」或韓國採用「實名制」，但根本要強化業者售票系統，才能阻斷作弊程式、完全解決「黃牛」問題。王時思承諾，會找數位部來談這件事情。

國民黨立委葛如鈞指出，如今國外已經有售票平台使用區塊鏈技術，防止門票偽造、轉售的狀況，數位部有無研究過相關的可能性？數位產業署副署長林俊秀表示，已經有研究，但還沒有跨部會討論，未來與積極溝通。葛如鈞呼籲，台灣是科技之島，數位部應更積極跨部會協助文化部。

懲處黃牛多卡關

民進黨立委陳培瑜則表示，目前檢舉黃牛只知道「帳號」，但對不到確切的「人名」，更因為相關懲處不屬於刑事責任範圍，所以也無法由警政單位來協助，所以相關的行政調查作業就很容易卡在這邊。對此，文化部也曾發公文要求金管會提供相關資料，但都遭到拒絕。

王時思表示，「目前仍在與金管會做協調與了解」，最主要的問題在於，如果要「其他主管機關」的方式跟金管會要求民眾資料，可能就需要修法，讓行為有其法源依據。但該法律效應就相對強大，更有取得民眾隱密資料的疑虞。

陳培瑜表示，但文化部同仁指出，其實只要取得黃牛的「姓名」即可，盼可以透過暫行辦法，提供文化部調查的可能性，讓黃牛票法律執行不再出現困境。王時思回應說，任何可以取得資料，讓黃牛案順利進行的辦法，文化部都願意嘗試。

【更多精采內容，詳見 】