政策轉彎5情況民眾可檢舉 路權團體：後續配套須做好

交通部日前研議交通違規罰款1200元以下不開放民眾檢舉也不記點，共有10項，引發爭議，立法院今天初審通過，包含騎機車未戴安全帽、占用身心障礙車格、人行道及行穿線違停或臨停但騎樓除外、逆向停車等5項維持開放民眾檢舉，其餘都不開放。路權團體表示，有肯定也有遺憾，希望後續審查時，也能站在各產業及交通安全角度來審查。

台北市計程車駕駛員職業工會理事長李威爾表示，公聽會時交通部就說會逐條審查，今天結果出來，要給予交通委員會的委員肯定，確實逆向停車、人行道及行穿線違停或臨停會嚴重影響交通安全；當初職業駕駛人因考量工作性，有臨停需求，先前也憂心立委有其他壓力，如今看到結果，希望後續審查，委員也能站在其他產業及交通安全方面來審查。

針對1年內累計達12點即吊扣駕駛執照2個月部分，這次改為1年可以自費講習扣抵4點。李威爾指出，監理系統是否有足夠量能是個問題，站在計程車駕駛角度，由於現行80％計程車都是靠行計程車，違規記點是記在車行非駕駛本人。按照上述規定，未來將針對駕駛人記點，恐讓計程車司機反彈，也讓車行變得沒有意義，立委制定法規時，應思考後續行政程序及執行狀況的困難度。

台南市⼈本交通促進協會籌備處余爸爸表示，給予交通委員會的委員肯定，把影響交通安全較為嚴峻的項目維持開放民眾檢舉，但他仍認為10項應全面開放給民眾檢舉。余爸爸說，這次修正項目中，把汽車併排臨停部分取消開放民眾檢舉，但汽車併排臨停這件事本身就很離譜，且嚴重影響交通道路安全，立委應多再思考。

針對人行道及行穿線部分，行人零死亡推動聯盟理事羅宜指出，肯定民進黨立委洪申翰提出的修正動議，人行道及行穿線臨停或違停部分是大眾關心的事，有開放民眾檢舉的必要性。

針對國民黨立委廖先翔認為不應排除騎樓部分，羅宜說，這次修法拜會很多藍綠白立委，很多中南部立委都提到，中南部情況與北部有差異。

羅宜表示，中南部目前仍視人行道為停車空間，羅宜強調，不是要將私人的土地作為人行道，而是透過路側空間作為人行道，一方面不會侵害到私人產權，另一方面，人行道做出來後，行人與車輛都能看得到。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧補充，理解中南部騎樓與北部有不同樣態，短時間內難以強制機汽車退出，期待未來能透過國土署4年400億的計畫以及甫通過行人交通安全設施條例的規範，加強人行道的建設，不要因為騎樓停車的問題而逼不得已走在車道上，徒增危險。

陳愷寧表示，然而交通違規最主要的問題，還是在於道路工程不夠完善，路側大多沒有設計臨停及上下貨的空間，使得駕駛與乘客已經長期習慣違停，期待政府透過道路設計改善；另也希望交通部能明確給出道路設計改善的目標時間，並承諾未來在改善完成時，原先的執法力度能夠恢復。