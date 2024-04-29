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中橫便道等待6天再通車 谷關工務段搶修逾90次
花蓮0403地震後，餘震不斷，加上因連續降雨，中橫便道4月23日再度封閉，谷關工務段進場搶修逾90次，今天中午搶通下午1時放行，統計共有42台車通過。
花蓮0403地震後，中橫便道因多處落石造成道路坍方，谷關工務段連日搶修，7日恢復通行。後因餘震不斷加上連日降雨，中橫便道多處路段再度發生落石，谷關工務段剛清理完落石又坍方，4月23日中橫便道再度封閉。
谷關工務段長張裕閔表示，工務段人員冒雨進場維修，但因餘震不斷加上連續降雨，多處路段清完落石又坍方，必須重複清理，統計23日至28日，一共進場92次。
張裕閔指出，今天持續整理道路以及補設備打壞的塊狀護欄，由於工作量較大來不及中午12時放車，考量鄉親通行需求，故延後調整到下午1時放行。這次通行班次計有谷關站33台、德基站9台通過，已順利出便道；後續班次是否放行，審慎評估道路狀況及天候。
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