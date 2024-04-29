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下午茶藏陷阱！名醫曝1點心別配紅茶 恐致癌、快速奪命

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科名醫江守山指出，最不適合搭配花生的飲料是「紅茶」，從紅茶水溶液分離出的化合物，會增強黃趜毒素的致突變性。示意圖／ingimage
腎臟科名醫江守山指出，最不適合搭配花生的飲料是「紅茶」，從紅茶水溶液分離出的化合物，會增強黃趜毒素的致突變性。示意圖／ingimage

許多民眾喜歡和三五好友一起喝杯下午茶，聊聊日常趣事。不過，腎臟科名醫江守山於臉書指出，最不適合搭配花生類點心的飲料是「紅茶」，從紅茶水溶液分離出的化合物，會增強黃趜毒素的致突變性。

江守山表示，最不適合與花生搭配的飲料是「紅茶」，因為從紅茶水溶液分離出的化合物Theaflavin（茶黃素），儘管它們在降低其他食物致癌物的致突變性具有整體能力，但卻會增強黃麴毒素的致突變性。

茶黃素被喻為茶葉中的「軟黃金」，普遍存在於全發酵茶類，可從紅茶中提取，具有防癌功效。而茶黃素會增強黃趜毒素的致突變性，根據「元氣網」報導，黃麴毒素是毒性最強的黴菌毒素之一，可導致急性肝衰竭，讓人快速喪命，另外黃麴毒素會損害DNA並導致動物癌症，也有證據顯示它們會導致人類肝癌。而市售的花生粉、花生糖是最容易發現有黃麴毒素超標的食品，很大的因素就是台灣的氣候高溫潮濕，適合黃麴菌生長而導致。

江守山曾透露，若要降低黃麴毒素的負面影響，「大豆異黃酮」通過抑制黃麴毒素刺激的前列腺素生產，對黃麴毒素肝毒性有明顯的保護作用；草莓、覆盆子和葡萄含有鞣花酸，可抗腫瘤和抗癌活性；類胡蘿蔔素和葉黃素都有能力降低黃麴毒素的致突變作用。

下午茶 江守山

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