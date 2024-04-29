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台中電廠增氣減煤 民眾要增氣不要天然氣儲槽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市民反對在台中港區內增設4座天然氣儲槽。圖／民眾提供
台中市民反對在台中港區內增設4座天然氣儲槽。圖／民眾提供

為配合擴大天然氣政策，台電公司在台中增設兩組燃氣機組的一期計畫後，現又規畫「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」將在台中港區內增設4座容量16至18萬公秉的地上型天然氣儲槽，上午在龍井舉辦環境影響說明書公開會議，遭地方人士反對。民眾雖想要增氣減煤，卻並不想要天然氣儲槽。

包括立委顏寬恒、民眾黨市黨部主委、市議員江和樹、市議員張家銨、李中等多位民代和地方人士多人都出席今天的說明會。

顏寬恒說，增氣減煤的部分，地方鄉親都沒什麼反對意見，但是天然氣儲槽部分，中油的二接（台中液化天然氣接收站）就有6座，目前正興建兩座，另還有一期要增設5座，如果二期再增4座，總數達17座，台中市民從原本的空汙問題又增加了生存安全的疑慮。最近地震讓大家害怕，造成電廠發電跳脫問題，如果未來備用的燃煤機組火力全開，汙染又會如何，所以緊急發電標準何在？

另包括江和樹、李中等民代也質疑，台中港的天然氣儲槽據計算宛如「96顆原子彈」，台中人的安全，請問中央看到、重視了嗎？以及台中的發電量已經超過台中自己使用的量，為什麼台中市民要承受這些風險。因為空污的關係，身邊親朋好友肺腺癌的比例逐年增加，現在還要繼續增加。

台電副總經理郭天合現場答覆說，發電就像人的血管，固定該流多少是一定的，未來增氣的發電量，所輸送出去的也是一定的，不會有所謂備用機組也一起送出的問題。至於緊急備用的發電該如何用，能源署和經濟部會定義，但目前所知是用在天災地變，甚至是國安事件時。而天然氣儲槽的設計和標準，安全標準會高於世界，環評專家和所有專業人士都會關心的。

台電表示，二期計畫增設的4部總裝置容量550萬瓩以下之高效率新燃氣複循環機組，待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組即可逐步除役轉為轉緊急備用，以達成立法院主決議要求2035年「中火以氣換煤」的目標，落實增氣減煤。事實上，以目前10部燃煤機組的供電量，也僅能滿足台中自己9成的供電。

對於民眾質疑增設儲槽一事，台電說，如果天然氣儲槽減少，會增加海運頻繁出入，不但不經濟，萬一遇到戰時封鎖，發電就成問題，天然氣儲槽是發電的一環。將以安全、嚴謹之程序執行計畫，民眾寶貴建議會提送環境部審查。

台中市民反對在台中港區內增設4座天然氣儲槽。圖／民眾提供
台中市民反對在台中港區內增設4座天然氣儲槽。圖／民眾提供
台中市民反對在台中港區內增設4座天然氣儲槽。圖／江和樹提供
台中市民反對在台中港區內增設4座天然氣儲槽。圖／江和樹提供
台中市民不反對增氣減煤。圖／江和樹提供
台中市民不反對增氣減煤。圖／江和樹提供

台中市 台電 顏寬恒

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