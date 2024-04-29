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中火擬增4部燃氣機組 盧秀燕籲台電：增氣一定要減煤

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台電欲在中火增設4部燃氣機組，台中市長盧秀燕認為「稍微多了點」，若要「增氣」一定要「減煤」，盼台電能清楚向民眾、中市府溝通說明。記者劉柏均／攝影
台電欲在中火增設4部燃氣機組，台中市長盧秀燕認為「稍微多了點」，若要「增氣」一定要「減煤」，盼台電能清楚向民眾、中市府溝通說明。記者劉柏均／攝影

台電預計於台中火力發電廠新增4部燃氣機組、4部儲存槽，逐步除役燃煤機組，轉為緊急備用，市長盧秀燕認為「稍微多了點」，台中電廠已是全國最大，且是最污染的「火力發電」，不能只押在台中，若要「增氣」一定要「減煤」，希望台電能清楚向民眾、中市府溝通說明。

盧秀燕說，台中火力發電廠，已經是全國最大電廠，且通通都是火力發電，包含煤、氣都是火力發電，會造成空氣污染，天然氣比煤電好一點，也是有污染，中火之前要增加兩部燃氣機組，經過協調後，台電同意拆除兩部燃氣機組，已經達成協議。

盧秀燕提到，但可能國家電力不夠，台電又要增加4部燃氣機組，「稍微多了一點」，不能只押在台中，因為台中電廠已經是全國最大，且是用最污染方式「火力發電」，若之前新增2部燃氣、拆掉2部燃煤，可以達到抓平，可以接受、同意，如果要再增加4部燃氣，一定也要適度減煤。

盧秀燕強調，好不容易這兩年空氣有改善，減煤也減了300萬頓，若今天機組又增加，恐怕空氣會惡化，希望台電、經濟部重視，若增氣一定要減煤，這幾天台電開始說明會，希望他們在會中，清楚與當地民眾、台中市政府溝通清楚減煤政策。

中火 台電 盧秀燕

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