Toyz販毒定讞將入獄 醫揭「大麻電子煙」危害：逾2千人肺炎重症住院

電競直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販售大麻菸彈，被判刑4年2個月定讞，預計在5月入監服刑，昨（28）日晚間他在直播間還說自己已經寫好遺書，盼親友能幫忙照顧母親和女友；針對Toyz販售大麻菸彈一案，胸腔內科醫師蘇一峰則在臉書發文指出，「大麻電子煙」與「大麻」的不同，更強調「大麻電子煙很危險」。

蘇一峰於臉書發文表示，Toyz販售的毒品就是大麻電子煙，也就是當初在美國造成不明電子煙肺炎重症死亡的元凶。美國有超過2千名年輕人，因為使用大麻電子煙而變成肺炎重症，導致部分人因此喪生。

蘇一峰點出，美國發現「電子煙」肺炎重症患者，有9成都是使用大麻電子煙，他再次提醒「大麻加電子煙很危險」。

蘇一峰也解釋，其實「大麻」本身並不具有毒性，直接抽大麻菸的人反而沒事，但是「大麻電子煙」中會添加維生素E醋酸酯（Tocopherol Acetate、vitamin E acetate），本來是拿來穩定大麻四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，簡稱THC），然而卻會對肺部造成強毒性；此外，維生素E醋酸酯其實可以添加於保養品以達皮膚保溼功效，可是吸入肺部卻會致死。

衛生福利部國民健康署曾發布新聞稿公告，「電子煙」是由煙油、霧化器及其零組件組成，以電能驅動霧化器，將混合了丙二醇、甘油、化學調味香料或尼古丁等成分的煙油，使由液體產生煙霧供使用者吸入肺中，產生吸菸效果。

市面上會將其暱稱「電子維他命棒」、「蒸氣果汁」、「VAPE(維卜)」，然而其實都是指電子煙。

世界衛生組織指出，任何形式的菸品或電子煙都是有害的，電子煙多含有尼古丁及有害致癌物，對使用者和暴露於二手煙者都有害，也沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸。

菸害防制法已於去年（2023年）3月22日公告施行，全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

依修正通過之菸害防制法第15條規定，禁止任何人製造、輸入、販賣（包括透過網路、實體店面及面交）、供應（提供他人使用）、展示或廣告（製作廣告、接受傳播或刊載）各式電子煙之類菸品或其組合元件。

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