今高溫上看36度以上 吳聖宇：周三鋒面到西半部有大雨

天氣熱了，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說，今南風增強氣溫高午後局部有雨，周三鋒面再報到影響至周四。吳聖宇也說，本周即將進入5至6月的梅雨季節，不過目前預報資料來看，一直到5月中旬前似乎還沒有明顯夏季西南季風建立的預測，比較典型梅雨出現時間有待觀察。

吳聖宇指出，上周一整個禮拜受鋒面徘徊擺動影響，中部以南降雨偏多，從雨型分布狀況，還有對流發展的程度看起來似乎有梅雨的味道，不過夏季的西南季風尚未建立，上周降雨仍是屬於遲來的春雨，還不能算是梅雨的開始。

吳聖宇說，今南風增強，台灣短暫擺脫鋒面糾纏，天氣較偏向夏季型，大致為多雲到晴。午後受熱力作用影響，中北部、東北部、東部山區有局部熱對流發展降雨機會，並可能往桃園、大台北、宜蘭、花蓮一帶平地擴散，可能造成局部的午後短暫陣雨或雷雨。

今各地白天溫度偏高，北部、東北部、東部高溫30-32度，中部、南部、東南部高溫可到33-34度，局部區域甚至會到36度以上。

吳聖宇指出，明天鋒面又逐漸南壓靠近台灣，鋒前西南風水氣增多，白天可能會先反映在陸地上午後熱對流發展增多，山區以及北部、東半部平地要留意午後天氣變化。明天晚間鋒面更為接近，西半部、東北部轉為有短暫陣雨或雷雨，花東也可能有局部短暫陣雨。溫度持續偏高，中部以南仍有34-36度或以上高溫出現可能。

吳聖宇指出，周三(5月1日)鋒面通過，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部局部地區可能有較大雨勢發生。底層東北風明顯增強南下，帶來較涼空氣，北部、東北部高溫下降到24-27度，中南部及花東高溫則仍有29-31度或以上。

周四鋒面南壓並逐漸減弱斷裂，不過台灣附近水氣還是偏多，天氣不穩定，各地持續有短暫陣雨或雷雨，西半部局部地區可能發生較大雨勢，但整體降雨應該會比周三稍微減少。北部、東北部溫度偏涼，高溫24-27度，中南部及花東地區高溫27-30度，南部有機會超過30度以上。

吳聖宇指出，周五台灣附近還是維持底層東北風，中層以上西南到偏西風環境，有些中層水氣隨著西風帶動通過台灣上空，各地雲量偏多，局部短暫陣雨；白天配合熱力作用，午後在局部山區可能有雷雨發生，但隨水氣逐漸減少，整體降雨量應會比周四下降許多。北部、東北部高溫逐漸回升到27-29度，中南部及花東地區高溫29-32度或以上。

吳聖宇指出，周末期間(4至5日)風向漸轉東南到偏南風，各地又恢復到夏季型天氣型態，上午多雲到晴，午後中北部山區以及北部、東半部平地有熱對流發展降雨的機會。