不用望梅止渴了！吳德榮：梅雨季首波鋒面周三報到

梅雨要來了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周三、四今年「梅雨季」第1道滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫降、明顯轉涼。

吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲、氣溫升，白天「熱如盛夏」，南部、東南部有36度以上高溫，應注意防曬、防中暑；午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部20至34度，中部21至35度，南部21至36度，東部21至36度。

吳德榮指出，中央氣象署定義每年5、6月、為台灣的「梅雨季」。最新模式模擬顯示，周三、四(1、2日)今年「梅雨季」第1道滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫降、明顯轉涼。

吳德榮說，大氣不穩定、易有「中小尺度對流系統」在滯留鋒附近發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)，應持續觀察模式最新的調整。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五滯留鋒減弱，天氣漸好轉、氣溫略升，仍有局部陣雨或雷雨的機率。周六、下周日(4、5日)各地晴時多雲、氣溫升，白天「熱如盛夏」，午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。