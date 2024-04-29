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讀者5月號 述說時間就是金錢

聯合報／ 台北訊

「時間就是金錢。」最新一期的5月號《讀者》雜誌，作者用一個虛擬時光機器公司買賣時間，人們可以花錢買額外時間，也可賣出自己的時間來獲得金錢。故事圍繞在兩個主角一個買、一個賣，終老時檢視他們對時間的運用和結果。

「家人馬大貴」是北京著名文物收藏家馬未都與他的毛小孩「馬大貴」的相處經過。馬未都在「馬大貴」過世後有感而發寫道，在和大貴生活的日子裡，牠教會我們許多，守則而自律、獨立而自尊、友善而忍耐、懂愛而溫柔等優點。

「特工007與鳥類學家」說的是著名007系列電影主角詹姆士．龐德的名字原是大名鼎鼎鳥類學家，是007小說作家故意選鳥類學家之名，讓鳥類學家一生環繞在趣聞當中。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠預購中，諮詢電話（02）27028599。

北京 毛小孩

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