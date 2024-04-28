「19號留聲機」計畫團隊帶民眾探索梅山瑞峰村 童趣視角

推動地方創生，由臺中教育大學文創系三位大學生所組成的「19號留聲機」計畫團隊，於今年兒童節起，在嘉義縣梅山鄉空氣圖書館舉辦「Soundscape of No.19」在地展覽，帶領大眾用孩童的視角探索瑞峰村。

這項展覽，目的在讓更多人認識梅山鄉瑞峰村這座靜謐山城，計畫團隊從寒假期間於瑞峰國小舉辦五感採集體驗工作坊，與19位小朋友一同訪問山麻雀復育基地，以及與當地茶農、民宿老闆、瑞峰國小老師等人交流，深入了解這個村落的多元面貌。

透過工作坊，孩子們繪製了許多作品，經由計畫團隊的視覺編排及二次創作，讓沒有學習過平面設計的19位孩童也能成為小小設計師，以純真的角度詮釋地方創生。

進入高海拔的瑞峰村，將感受一天即四季的氣候變化，清晨微風吹拂、中午陽光普照、傍晚雲霧繚繞，這裡獨有的山泉水孕育出蟬聯好幾屆的冠軍茶葉，以及生毛樹19號柑仔店復育台灣瀕危動物－山麻雀。

在空氣圖書館的地方展覽中，共有四個展區：

A展區為瑞峰村-共創地方想像：藉由「我眼中的瑞峰村」為主題，帶領孩子去構思瑞峰村是什麼樣子的地方，以棉紙為媒材，透過一撕一黏中去創作他們對於家鄉的想像。

這也是第一堂課程，針對瑞峰村去做視覺、觸覺上的轉化，讓孩子去碰觸紙材的過程中，感受撕紙的當下所產生出來棉絮，幻化成山嵐、茶園、陽光、夕陽、螢火蟲等的系列創作，讓這個靜謐山城有了不同角度的想像空間。

B展區為領路人-小小導覽員：邀請瑞峰國小的三位小朋友到空氣圖書館，分享他們自己的家鄉「瑞峰村」，以在地嚮導為核心，透過真實的接觸到他們、感受他們純真的話語、聆聽他們真摯的導覽。

在過程中，可以使觀展者更能了解瑞峰村，知悉瀕危動物山麻雀的居住環境、復育的過程，

發表他們創作的作品理念、以及現場可以直接與遊客互動。

C展區為秘密基地 -追尋12歲以前的美好：下課和同學們一起穿越在一大片茶園裡；兔子幫自己在竹林中挖出的小洞；家裡後院和爸爸一起發現的石頭化石，上述的每一個小地方都是瑞峰國小19位小朋友自己的秘密基地。