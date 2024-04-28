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高雄漢來海港巨蛋店就醫增至46人 皆集中26日「兩時段」用餐
高雄漢來海港餐廳巨蛋店26日傳出有民眾用餐後，出現腹痛、腹瀉症狀，截至今日下午4時30分，就醫人數累積46人，都是在26日的下午茶到晚餐時段用餐。初步稽查疑似餐廳生熟食混用造成汙染情形，不過確切原因仍待檢驗出爐才能釐清。
高雄市衛生局指出，至今因腹痛、腹瀉等消化道症狀就醫累積人數46人，經臨床診斷處置後均已緩解返家休養，無住院或重症個案。已針對可疑食材採檢檢體20件檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體56件，目前仍在檢驗中，尚無進一步結果。
衛生局也責令漢來海港巨蛋店27日、28日停業2天，徹底清消改善，明日上午前往複查，餐廳需複查通過方可營業，如未改善完成，則可依照食安法第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。
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