拉肚子不止可吃正露丸！「烤焦吐司」也有助止瀉 醫：遇一情況快就醫

部分民眾會吃「正露丸」，改善腸胃不適或腹瀉等症狀，近期日本「極東」生產的品項，遭控檢測報告長年造假，引發討論。醫師指出，正露丸比較像是在拉肚子的時候，用來緩解症狀，和每天吃的保健食品不同；另外，如果發生腹瀉情形，烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助，也可以吃清淡的粥、白飯等補充養份、吃蘋果泥修護腸胃粘膜，但如果持續超過3天，且合併嘔吐、發燒等全身性症狀，就要盡快就醫。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，拉肚子的時候腸胃會快速蠕動，民眾會吃正露丸的時間點，一般是出現腹瀉症狀時，用以減緩相關症狀，通常在病況改善、排便次數減少就不會吃，和先前傳出多起腎臟不良反應通報、民眾長年天天吃的保健食品不同。

朱光恩表示，如果拉肚子超過3天、每天拉6至8次，又合併合併嘔吐、發燒等全身性症狀，就要提高警覺，可能就不是單純拉肚子，而是細菌性感染，最近很多食安事件，如果拉肚子好天沒緩解，又出現高燒不退、嘔吐的情形，就要趕快就診。

嘔吐的時候，很多電解質會被吐出來，一旦全身性電解質不平衡，會出現心律不整、抽筋、全身肌肉酸痛等情形，朱光恩提醒，尤其部分免疫功能有問題的族群，如小孩、慢性病、糖尿病換、腎功能不佳、癌症治療等慢性疾病族群，一旦出現發燒、拉肚子等，可能會更迅速惡化。

許多民眾會在拉肚子的時候喝運動飲料，朱光恩表示，這是可以的選擇，但當中的糖粉，也可能會加速腸子蠕動、脫水會更快，建議可以用白開水加一小撮鹽巴，藉由鹽分中的鈉離子和鉀離子改善，不過也不要加太多，只要有鹹味即可。

朱光恩指出，拉肚子的時候要盡量清淡，如少許粥或白飯補充養份，蘋果泥也是不錯的選擇；飲品方面，可以喝茶湯緩解，不過只要把茶包放置2分鐘左右即可，避免泡太久、太濃，因為太濃可能導致過多咖啡因對胃部造成刺激。

另外，大眾印象中要「敬而遠之」的焦黑吐司也能成為止瀉幫手，朱光恩表示，由於腹瀉時腸子會持續分泌水分，導致出現水瀉的情形，建議可將白土司、麵包「烤得焦一點」，因為黑黑焦焦的吐司反而有助吸水、幫助糞便較為成形、不那麼水瀉，當然也不可以天天吃，只要症狀緩解就可恢復正常飲食。

針對有日本「極東」公司生產的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假，已遭當局勒令30日起停賣22天、停產23天，不過，日本有數間製藥公司各自生產製造正露丸，但極東以及德佑等2家，有過藥品特定成分（東莨菪、Scopolia Extract）含量偏離規格的業者，因未能提出調查報告等文件，自去年2月1日起不得輸入。