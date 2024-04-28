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蘇丹紅黑胡椒粉流入10縣市 桃園1早餐店早用光
新北市優奇公司自主送檢黑胡椒細粉檢出蘇丹紅3號、4號，生產170公斤產品已流向全台10縣市，新北市衛生局緊急通知各縣市政府追查流向。桃園市衛生局表示，今日獲報後緊急追查，該批產品流入桃園市3家下游業者，都已銷售或使用完畢，其中1家為早餐店，再製成的黑胡椒醬全用於餐點中。
衛生局表示，新北市衛生局今日上午9點39分通知後，追查發現該批產品流入桃園市3家下游業者；3家業者皆表示於4月8日及半個月前，即接獲優奇公司通知下架黑胡椒細粉及粗粉產品通知，該批產品進貨時間為去年10月到12月間。
衛生局表示，3家業者中，有2家販售給不特定消費者，另1家早餐店進貨後再製成黑胡椒醬用於餐點，均已全數銷售或使用完畢。
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