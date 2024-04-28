高雄漢來海港巨蛋店食安事件 疾管署曝可疑菜色
高雄市衛生局昨天接獲醫院通報，有民眾在漢來海港餐廳巨蛋店用餐後，出現腹瀉等腸胃道症狀，立刻派人前往稽查。截至今天上午9時，因腹痛、腹瀉等消化道症狀就醫累積人數達36人。高市衛生局表示，目前已要求業者停業2日，期間澈底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照食安法處6萬到2億元罰鍰。
高雄市衛生局稽查漢來海港巨蛋店發現，疑有生熟食混用汙染的可能性，並針對可疑食材包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等及環境進行採檢，進一步釐清風險。
衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，高雄市衛生局接獲醫院通報，疑似食品中毒案件，經初步調查，近200人在漢來海港餐廳巨蛋店店內食用用餐，並有民眾陸續出現胃痛、腹瀉等症狀身體不適，並陸續就醫中。
曾淑慧說，經高雄市衛生局初步研判，可能攝食的涉嫌食品為花椰菜、紅蘿蔔、冰塊、花枝,、綠茶、提拉米蘇、鮭魚生魚片、生菜、烤生蠔、草莓冰淇淋、熟白蝦、水、西瓜、巧克力冰淇淋、炸秋刀魚、鮪魚生魚片、鮭魚握壽司、烤秋刀魚、蟹肉棒壽司、紅蘿蔔蘋果汁、烤生蠔醬汁、主廚特製沙拉、蝦仁飛卷沙拉、蟹肉棒握壽司、竹筴魚切片、旗魚生魚片。
曾淑慧說，高市衛生局正依食品中毒流程，進行疫情調查、衛教及檢體採集，目前共採集7名個案檢體，並預計採48名廚工(含外場人員)檢體；食餘檢體採檢鮭魚生魚片、蟹肉棒握壽司等共19件；環境檢體採檢砧板拭子1件，檢體檢驗中。
疾管署提醒，預防食品中毒5要原則：
1. 要洗手：調理食品前後都需澈底洗淨雙手，有傷口要先包紮。
2. 要新鮮：食材要新鮮衛生，用水也必須乾淨無虞。
3. 要生熟食分開：用不同器具處理生熟食，避免交互污染。
4. 要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。
5. 要注意保存溫度：保存溫度低於7℃，才能抑制細菌生長，室溫下不宜久置
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言