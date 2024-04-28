高雄漢來海港巨蛋店食安事件 疾管署曝可疑菜色

高雄市衛生局昨天接獲醫院通報，有民眾在漢來海港餐廳巨蛋店用餐後，出現腹瀉等腸胃道症狀，立刻派人前往稽查。截至今天上午9時，因腹痛、腹瀉等消化道症狀就醫累積人數達36人。高市衛生局表示，目前已要求業者停業2日，期間澈底清消改善，衛生局並同步進行複查，如未改善完成，可依照食安法處6萬到2億元罰鍰。

高雄市衛生局稽查漢來海港巨蛋店發現，疑有生熟食混用汙染的可能性，並針對可疑食材包含蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等及環境進行採檢，進一步釐清風險。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，高雄市衛生局接獲醫院通報，疑似食品中毒案件，經初步調查，近200人在漢來海港餐廳巨蛋店店內食用用餐，並有民眾陸續出現胃痛、腹瀉等症狀身體不適，並陸續就醫中。

曾淑慧說，經高雄市衛生局初步研判，可能攝食的涉嫌食品為花椰菜、紅蘿蔔、冰塊、花枝,、綠茶、提拉米蘇、鮭魚生魚片、生菜、烤生蠔、草莓冰淇淋、熟白蝦、水、西瓜、巧克力冰淇淋、炸秋刀魚、鮪魚生魚片、鮭魚握壽司、烤秋刀魚、蟹肉棒壽司、紅蘿蔔蘋果汁、烤生蠔醬汁、主廚特製沙拉、蝦仁飛卷沙拉、蟹肉棒握壽司、竹筴魚切片、旗魚生魚片。

曾淑慧說，高市衛生局正依食品中毒流程，進行疫情調查、衛教及檢體採集，目前共採集7名個案檢體，並預計採48名廚工(含外場人員)檢體；食餘檢體採檢鮭魚生魚片、蟹肉棒握壽司等共19件；環境檢體採檢砧板拭子1件，檢體檢驗中。

疾管署提醒，預防食品中毒5要原則：