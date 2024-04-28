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好多人上吐下瀉！醫提醒：務必「做1事」 遠離腸胃型病毒

聯合新聞網／ 綜合報導
近期不少民眾出現「上吐下瀉」症狀，醫生提醒民眾，出門吃飯一定要徹底洗手，遠離腸胃型病毒。圖／123RF
近期不少民眾出現「上吐下瀉」症狀，醫生提醒民眾，出門吃飯一定要徹底洗手，遠離腸胃型病毒。圖／123RF

近期不少人中鏢「病毒性腸胃炎」，持續發生嘔吐、腹瀉等症狀。小兒科醫師林智葳就提醒，最近腸胃型病毒真的很多，出門吃飯一定要徹底洗手。

林智葳近日在臉書發文表示，最近上吐下瀉的人非常多，「腸胃炎衛教單」都快發完了。他分享，近日有一位阿嬤上吐下瀉來看診，他正準備要把衛教單拿給阿嬤時，對方竟告訴他，「我們家已經有兩張了，孫子、孫女前幾天又吐又拉，都來這邊看過了」。

林智葳指出，雖然腸胃炎依照病毒類型不同，上吐下瀉的時間不一，但通常會持續5至7天，他也提醒，「最近腸胃型病毒真的很多，出門吃飯一定要徹底洗手」。

衛福部疾管署指出，腸胃炎會導致病患嘔吐或腹瀉，有多種不同的病毒會導致「病毒性腸胃炎」，最常見的包括輪狀病毒、諾羅病毒腺病毒，前兩者主要流行季節為11月到隔年3月，腺病毒則是一整年內都會發生。

根據疾管署資料，輪狀病毒、腺病毒等病毒好發於5歲以下兒童，諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染，且諾羅病毒容易爆發於學校、醫院、軍營等人口密集機構，也常發生在餐廳、宿舍和露營地等地方。

若要避免感染病毒性腸胃炎，疾管署提醒務必做好下列3項重點：

1.經常洗手以降低感染機會，飯前、便後、烹調食物前，應以肥皂或洗手乳正確洗手。

2.避免生食生飲，與他人共食應使用公筷母匙。

3.為預防疾病傳播，應徹底消毒被污染物體的表面、清洗被污染的衣物及床單、小心處理病患的糞便及嘔吐物，並避免食用可能被污染的食物或飲水。

疾管署 腸胃炎 腺病毒 諾羅病毒

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