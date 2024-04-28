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蘇丹紅黑胡椒粉流入10縣市 宜蘭要求1業者下架這廠牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
新北市查獲摻有蘇丹紅3號、4號的問題胡椒粉已經流入10縣市，其中包含宜蘭縣，縣衛生局今天稽查，要求業者下架優奇公司販售的黑胡椒粉。圖／衛生局提供
新北市查獲摻有蘇丹紅3號、4號的問題胡椒粉已經流入10縣市，其中包含宜蘭縣，縣衛生局今天稽查，要求業者下架優奇公司販售的黑胡椒粉。圖／衛生局提供

蘇丹紅食安風暴再起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹紅3號、4號色素，170公斤黑胡椒粉成品流通全台10縣市。宜蘭縣衛生局今接獲新北市府通知展開稽查，發現冬山鄉1家下游業者販售優奇公司的黑胡椒粉，衛生局要求業者下架，稽查員前往查看並統計數量。

宜蘭縣衛生局表示，28日上午接獲新北市政府衛生局通知，有關優奇有限公司販售「黑胡椒細粉」（效期：2026年5月22日）檢出蘇丹紅色素，部分產品銷售到宜蘭；衛生局立即派員前往該食品業者稽查，經查有2公斤黑胡椒細粉，目前針對該批產品及其他相關產品，採取預防性下架，將持續稽查販售通路及監督經銷商回收退貨，確保消費者安全。

位於新北市的優奇有限公司26日自主通報生產的黑胡椒細粉，經其自行檢驗疑似檢出蘇丹色素，新北衛生局隨即前往該公司抽驗相關產品送食藥署檢驗確認，檢驗結果約需1周，在檢驗結果尚未確認前，已要求業者先行下架該批產品並通報外縣市衛生局進行查核。

據了解，優奇公司該批黑胡椒細粉生產共約170公斤，目前掌握商品流通到10個縣市，新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭，宜蘭是其中之一。

宜蘭縣衛生局上午接獲新北市府通知，縣內有1家進貨的下游業者位於冬山鄉，除了立即要求業者下架不得販售該公司的黑胡椒粉，同時也派出稽查員前往店家了解並統計進貨及出貨數量。

至於宜蘭縣各級學校營養午餐的校園食安，縣教育處表示，在第一波蘇丹紅食安風暴時，已經全面禁用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉，目前仍禁用中，會持續到蘇丹紅食安風暴結束。

新北市查獲摻有蘇丹紅3號、4號的問題胡椒粉已經流入10縣市，其中包含宜蘭縣，縣衛生局今天稽查，要求業者下架優奇公司販售的黑胡椒粉。圖／衛生局提供
新北市查獲摻有蘇丹紅3號、4號的問題胡椒粉已經流入10縣市，其中包含宜蘭縣，縣衛生局今天稽查，要求業者下架優奇公司販售的黑胡椒粉。圖／衛生局提供
新北市查獲摻有蘇丹紅3號、4號的問題胡椒粉已經流入10縣市，其中包含宜蘭縣，縣衛生局今天稽查，要求業者下架優奇公司販售的黑胡椒粉。圖／衛生局提供
新北市查獲摻有蘇丹紅3號、4號的問題胡椒粉已經流入10縣市，其中包含宜蘭縣，縣衛生局今天稽查，要求業者下架優奇公司販售的黑胡椒粉。圖／衛生局提供

蘇丹紅 衛生局

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