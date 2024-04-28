快訊

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

準備進一步開放？ 陸20城將試點線上申請補發赴台證

5旬婦公司健檢才知有國健署補助 追蹤後確診2期乳癌

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
乳房X光攝影是可以有效提早發現乳癌，並改善預後的篩檢方法。示意圖。圖／123RF
乳房X光攝影是可以有效提早發現乳癌，並改善預後的篩檢方法。示意圖。圖／123RF

乳癌每年奪走上千條台灣女性的性命，是婦癌死亡率第三名的疾病。衛福部國健署最新統計，110年新診斷乳癌患者有1萬5448人。51歲的黃小姐在公司健檢時發現異常，所幸及早發現及早治療，順利恢復正常生活。國健署提醒，45歲以上婦女每2年接受一次乳房X光攝影檢查。

「乳癌是女性癌症發生率的第1名的癌症。」國健署癌症防治組長林莉茹表示，最新110年癌症登記資料顯示，有1萬5448人新診斷乳癌；而衛福部民國111年死因統計，有2834名女性死於乳癌，是婦女癌症死亡率的第3位。

乳癌防治是台灣女性的重要健康議題。林莉茹表示，國民健康署補助 45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國43年次至68年次）及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國68年次至73年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查。請女性朋友們愛自己、家人及身旁的親朋好友，定期接受乳房攝影檢查，以早期發現早期治療。

「51歲的黃小姐、無家族史，在公司健檢中發現異常隨而揪出乳癌。」林莉茹說，黃小姐因公司健康檢查時，有提供乳房X光攝影巡迴車篩檢服務，才知道政府補助45歲至70歲婦女每2年1次乳房攝影檢查，故開始每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

林莉茹表示，黃小姐去年篩檢時，她被告知檢查結果疑似異常，遵循醫囑到醫院做進一步檢查後，確診為第二期乳癌。所幸因及早發現及早治療，歷經手術、治療後，生活逐漸回復正常，目前已返回工作崗位，黃小姐表示自己很幸運，能透過篩檢早期發現早期治療，讓自己恢復健康，所以更加重視自己的健康，提醒身邊女性朋友，記得做乳癌篩檢，愛自己，要篩檢。

國健署提醒，乳房X光檢查有4步驟：

1.換衣服：檢查前勿於乳房、腋下塗抹體香劑、爽身粉或乳液；穿2件式衣服做檢查，將上半身的衣物、飾品等取下，並更換檢查衣服。

2.聽解說：由女性放射師（士）解說檢查流程，以及乳房X光攝影的注意事項。

3.拍影像：全程由女性放射師（士）進行影像拍攝，女性朋友可以安心接受檢查。

4.等報告：向醫院櫃檯確認檢查報告提供的時間。

國健署補助之「乳房X光攝影」檢查是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。

林莉茹指出，國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。每年透過篩檢發現的乳癌個案中，有近6成（59.7%）為早期（0+1期）乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌為33.4%，根據106-110年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約近100%，第2期為95.6%，第3期為80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。

國健署長吳昭軍提醒，如果檢查結果疑似異常，也不要慌張，應儘速至醫院接受確診、治療等相關醫學處置，以避免延誤就醫而錯失早期發現、早期治療乳癌的先機。除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫。

國健署提醒，婦女朋友愛自己，從乳癌篩檢做起，並且分享給好友，邀請身旁的親朋好友一起利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格；亦可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊網站，查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊。檢查當天，請記得攜帶健保卡及身分證至乳房X光攝影醫療機構，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務。

X 乳癌

延伸閱讀

雷／許瑋甯「不夠善良」裸身告白柯震東：喜歡我乳房？

定期接受政府補助篩檢 上班族揪出早期乳癌

離婚1個月後身體不適...她就醫意外得知罹乳癌 以樂觀態度對抗病魔獲重生

「這類族群」患乳癌風險較高！防癌從改變飲食習慣做起，醫授3招助你降低風險

相關新聞

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。

黑胡椒粉檢出蘇丹紅 新北營養午餐禁粉令不變至學期末

蘇丹紅食安風暴延燒，新北優奇公司自行送檢自家黑胡椒粉產品，驗出蘇丹3號、4號，不過為釐清是原料還是製程受到汙染，已抽驗原...

中部以北注意雷雨 周三起2天另波鋒面到、雨炸全台又降溫

昨天鋒面位置比較偏在台灣的南端，降雨主要在南部地區。中央氣象署預報員張承傳表示，今天開始鋒面北移，中部以北、其他地區降雨...

雨一直下！台電提醒「開除濕機前必做3件事」 1年可省8％電

近日雨下不停，今（28日）白天受滯留鋒影響，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防小範圍雷擊、強風、瞬間大雨。而台電提醒，民眾若要使用除溼機，一定要先確定濾網是否乾淨、門窗是否關閉、位置是否擺對等，且最好二～三周清除一次濾網上的髒污，一年可省下8％用電。

蘇丹紅風暴又起 170公斤成品流通全台10縣市

蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗，新北市衛生...

5旬婦公司健檢才知有國健署補助 追蹤後確診2期乳癌

乳癌每年奪走上千條台灣女性的性命，是婦癌死亡率第三名的疾病。衛福部國健署最新統計，110年新診斷乳癌患者有1萬5448人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。