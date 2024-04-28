5旬婦公司健檢才知有國健署補助 追蹤後確診2期乳癌

乳癌每年奪走上千條台灣女性的性命，是婦癌死亡率第三名的疾病。衛福部國健署最新統計，110年新診斷乳癌患者有1萬5448人。51歲的黃小姐在公司健檢時發現異常，所幸及早發現及早治療，順利恢復正常生活。國健署提醒，45歲以上婦女每2年接受一次乳房X光攝影檢查。

「乳癌是女性癌症發生率的第1名的癌症。」國健署癌症防治組長林莉茹表示，最新110年癌症登記資料顯示，有1萬5448人新診斷乳癌；而衛福部民國111年死因統計，有2834名女性死於乳癌，是婦女癌症死亡率的第3位。

乳癌防治是台灣女性的重要健康議題。林莉茹表示，國民健康署補助 45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國43年次至68年次）及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（出生年為民國68年次至73年次，且祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查。請女性朋友們愛自己、家人及身旁的親朋好友，定期接受乳房攝影檢查，以早期發現早期治療。

「51歲的黃小姐、無家族史，在公司健檢中發現異常隨而揪出乳癌。」林莉茹說，黃小姐因公司健康檢查時，有提供乳房X光攝影巡迴車篩檢服務，才知道政府補助45歲至70歲婦女每2年1次乳房攝影檢查，故開始每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

林莉茹表示，黃小姐去年篩檢時，她被告知檢查結果疑似異常，遵循醫囑到醫院做進一步檢查後，確診為第二期乳癌。所幸因及早發現及早治療，歷經手術、治療後，生活逐漸回復正常，目前已返回工作崗位，黃小姐表示自己很幸運，能透過篩檢早期發現早期治療，讓自己恢復健康，所以更加重視自己的健康，提醒身邊女性朋友，記得做乳癌篩檢，愛自己，要篩檢。

國健署提醒，乳房X光檢查有4步驟：

1.換衣服：檢查前勿於乳房、腋下塗抹體香劑、爽身粉或乳液；穿2件式衣服做檢查，將上半身的衣物、飾品等取下，並更換檢查衣服。 2.聽解說：由女性放射師（士）解說檢查流程，以及乳房X光攝影的注意事項。 3.拍影像：全程由女性放射師（士）進行影像拍攝，女性朋友可以安心接受檢查。 4.等報告：向醫院櫃檯確認檢查報告提供的時間。

國健署補助之「乳房X光攝影」檢查是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。

林莉茹指出，國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%的死亡率。每年透過篩檢發現的乳癌個案中，有近6成（59.7%）為早期（0+1期）乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌為33.4%，根據106-110年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約近100%，第2期為95.6%，第3期為80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%。

國健署長吳昭軍提醒，如果檢查結果疑似異常，也不要慌張，應儘速至醫院接受確診、治療等相關醫學處置，以避免延誤就醫而錯失早期發現、早期治療乳癌的先機。除了定期進行乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如：乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢；乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊；乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫。

國健署提醒，婦女朋友愛自己，從乳癌篩檢做起，並且分享給好友，邀請身旁的親朋好友一起利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格；亦可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊網站，查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊。檢查當天，請記得攜帶健保卡及身分證至乳房X光攝影醫療機構，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務。