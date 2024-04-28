聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑胡椒粒檢出蘇丹紅 北市教育局：團膳業者若有用會要求停用
新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，衛生局26日稽查發現170公斤成品流向全台10縣市，包含台北、桃園、新竹縣等。北市衛生局表示，下游業者接獲通知後目前已預防性下架；至於會不會影響營養午餐供應？北市教育局說，黑胡椒會辣，營養午餐原則上不太會使用，目前也正追查流向，若團膳業者有使用到該產品，會要求暫停使用。
北市衛生局說，接獲新北市通知「優奇有限公司」自主送驗「黑胡椒細粉（有效日期：2026.5.22）」檢出蘇丹色素，該業者已通知下游配合預防性下架，北市獲報後後，立即連繫北市境內下游業者將問題產品預防性下架，以維護市民食品安全。
衛生局食品管理科長林冠蓁表示，由於目前食藥署的公告檢驗方法不含黑胡椒粉，新北市衛生局也將相關檢體送至食藥物署複驗，確認是否含有蘇丹色素。
至於是否影響校園營養午餐使用？教育局副局長陳素慧表示，廠商地點位於新北市，衛生局目前正追查產品流向，若產品有流入團膳業者或廚房，會要求學校暫停使用，黑胡椒粒因小朋友有些會怕辣，比較少會用在營養午餐中，加上目前中央已宣布開放使用相關調味料，原則上教育局會尊重各校菜單設計與規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言