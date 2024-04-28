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黑胡椒粒檢出蘇丹紅 北市教育局：團膳業者若有用會要求停用

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗。圖／新北市衛生局提供
蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗。圖／新北市衛生局提供

新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，衛生局26日稽查發現170公斤成品流向全台10縣市，包含台北、桃園、新竹縣等。北市衛生局表示，下游業者接獲通知後目前已預防性下架；至於會不會影響營養午餐供應？北市教育局說，黑胡椒會辣，營養午餐原則上不太會使用，目前也正追查流向，若團膳業者有使用到該產品，會要求暫停使用。

北市衛生局說，接獲新北市通知「優奇有限公司」自主送驗「黑胡椒細粉（有效日期：2026.5.22）」檢出蘇丹色素，該業者已通知下游配合預防性下架，北市獲報後後，立即連繫北市境內下游業者將問題產品預防性下架，以維護市民食品安全。

衛生局食品管理科長林冠蓁表示，由於目前食藥署的公告檢驗方法不含黑胡椒粉，新北市衛生局也將相關檢體送至食藥物署複驗，確認是否含有蘇丹色素。

至於是否影響校園營養午餐使用？教育局副局長陳素慧表示，廠商地點位於新北市，衛生局目前正追查產品流向，若產品有流入團膳業者或廚房，會要求學校暫停使用，黑胡椒粒因小朋友有些會怕辣，比較少會用在營養午餐中，加上目前中央已宣布開放使用相關調味料，原則上教育局會尊重各校菜單設計與規畫。

衛生局 黑胡椒

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