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大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

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大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。聯合報系資料照
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。聯合報系資料照

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南海域有大範圍的雷雨帶正在靠近，預計中午左右陸續抵達雲林至屏東，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，準備出門或還在外面民眾留意天氣變化。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，中北部下午雨勢將逐漸趨緩，換南部將轉為有雨的天氣。明、後天各地天氣好轉，5月1日至2日鋒面通過，中北部要留意較大雨勢，南部、東部也會下些雨。

今天鋒面逐漸北移，易有短延時強降雨；中部以北地區及澎湖、金門馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部較大雨勢；明天各地及澎湖大多為多雲，金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

今、明兩天北部沿海空曠地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風，今天金門及馬祖、明日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；明日東南部地區有焚風發生的機率。

目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。圖／取自中央氣象署網站
目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。圖／取自中央氣象署網站

金門 雷雨 馬祖

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