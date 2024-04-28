聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑胡椒粉檢出蘇丹紅 新北營養午餐禁粉令不變至學期末
蘇丹紅食安風暴延燒，新北優奇公司自行送檢自家黑胡椒粉產品，驗出蘇丹3號、4號，不過為釐清是原料還是製程受到汙染，已抽驗原料、產品至食藥署複檢，檢驗結果尚未出爐前，陸續回收170公斤產品。雖然教育部4月8日解除禁粉令，但新北教育局表示，營養午餐禁粉令不變，將持續到這學期結束。
新北衛生局指出，優奇公司自行送檢自家黑胡椒粉產品，驗出蘇丹3號、4號，但檢驗方法還需釐清，是因原料還是製程受到汙染導致檢出蘇丹紅，因此已抽驗原料、產品至食藥署複檢。結果尚未出爐前，已要求優奇公司生產該批黑胡椒產品約170公斤下架回收，優奇已同步通知下游廠商。
至於營養午餐部分，新北教育局說，營養午餐禁粉令，包括禁止辣椒粉、咖哩粉及黑白胡椒粉等政策不變，將持續到這學期結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言