黑胡椒粉檢出蘇丹紅 新北營養午餐禁粉令不變至學期末

蘇丹紅食安風暴延燒，新北優奇公司自行送檢自家黑胡椒粉產品，驗出蘇丹3號、4號，不過為釐清是原料還是製程受到汙染，已抽驗原料、產品至食藥署複檢，檢驗結果尚未出爐前，陸續回收170公斤產品。雖然教育部4月8日解除禁粉令，但新北教育局表示，營養午餐禁粉令不變，將持續到這學期結束。

新北衛生局指出，優奇公司自行送檢自家黑胡椒粉產品，驗出蘇丹3號、4號，但檢驗方法還需釐清，是因原料還是製程受到汙染導致檢出蘇丹紅，因此已抽驗原料、產品至食藥署複檢。結果尚未出爐前，已要求優奇公司生產該批黑胡椒產品約170公斤下架回收，優奇已同步通知下游廠商。

至於營養午餐部分，新北教育局說，營養午餐禁粉令，包括禁止辣椒粉、咖哩粉及黑白胡椒粉等政策不變，將持續到這學期結束。