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雨一直下！台電提醒「開除濕機前必做3件事」 1年可省8％電
近日雨下不停，今（28日）白天受滯留鋒影響，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防小範圍雷擊、強風、瞬間大雨。而台電臉書粉專提醒，民眾若要使用除溼機，一定要先確定濾網是否乾淨、門窗是否關閉、位置是否擺對，且最好二～三周清除一次濾網上的髒污，一年可省下8％用電。
台電表示，除濕機開工前記得確認三件事，才不會耗電。第一個是「清潔濾網」，如果太久沒用除濕機，會讓灰塵堆積，不僅除濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議二～三周定期清理，一年可省下約8％用電。
第二點則是「關閉門窗」，除濕機最主要是為了讓室內溼度降低，如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，最後變成濕氣一直除不完的情況，只會更耗電。
第三點則是「擺對位置」，建議放在室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方等，別把除濕機當邊緣人，放在牆邊或角落，不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能，使用時一定要注意。
台電也補充，除濕機運轉過程中，可以搭配電風扇或循環扇，並強調「淨零轉型過程中最重要的能源是節能」，提醒民眾別讓除濕機做白工！
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