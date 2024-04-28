快訊

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

準備進一步開放？ 陸20城將試點線上申請補發赴台證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨一直下！台電提醒「開除濕機前必做3件事」 1年可省8％電

聯合新聞網／ 綜合報導
近日雨下不停，許多人家中也紛紛開啟除溼機。示意圖／Ingimage
近日雨下不停，許多人家中也紛紛開啟除溼機。示意圖／Ingimage

近日雨下不停，今（28日）白天受滯留鋒影響，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防小範圍雷擊、強風、瞬間大雨。而台電臉書粉專提醒，民眾若要使用除溼機，一定要先確定濾網是否乾淨、門窗是否關閉、位置是否擺對，且最好二～三周清除一次濾網上的髒污，一年可省下8％用電。

台電表示，除濕機開工前記得確認三件事，才不會耗電。第一個是「清潔濾網」，如果太久沒用除濕機，會讓灰塵堆積，不僅除濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議二～三周定期清理，一年可省下約8％用電。

第二點則是「關閉門窗」，除濕機最主要是為了讓室內溼度降低，如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，最後變成濕氣一直除不完的情況，只會更耗電。

第三點則是「擺對位置」，建議放在室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方等，別把除濕機當邊緣人，放在牆邊或角落，不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能，使用時一定要注意。

台電也補充，除濕機運轉過程中，可以搭配電風扇或循環扇，並強調「淨零轉型過程中最重要的能源是節能」，提醒民眾別讓除濕機做白工！

台電 濕氣 省電 除濕機

延伸閱讀

台灣妹赴陸險和酒店機器人搶電梯！它「打死不退」求讓道 真相讓全場笑翻

很少會員知道！揭好市多試吃品5大秘密 樣品商曝「最划算嚐鮮時機」

一圖看懂台北最賺錢路線公車前10名 它去年吸3.5億、載客人次破千萬

夏天超清爽！她大推全聯1香皂「老公從頭洗到腳」 頭皮屑全掰

相關新聞

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在西南海域有大範圍雷雨帶正在靠近，雲嘉南高屏中午時刻注意雷雨。

黑胡椒粉檢出蘇丹紅 新北營養午餐禁粉令不變至學期末

蘇丹紅食安風暴延燒，新北優奇公司自行送檢自家黑胡椒粉產品，驗出蘇丹3號、4號，不過為釐清是原料還是製程受到汙染，已抽驗原...

中部以北注意雷雨 周三起2天另波鋒面到、雨炸全台又降溫

昨天鋒面位置比較偏在台灣的南端，降雨主要在南部地區。中央氣象署預報員張承傳表示，今天開始鋒面北移，中部以北、其他地區降雨...

雨一直下！台電提醒「開除濕機前必做3件事」 1年可省8％電

近日雨下不停，今（28日）白天受滯留鋒影響，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防小範圍雷擊、強風、瞬間大雨。而台電提醒，民眾若要使用除溼機，一定要先確定濾網是否乾淨、門窗是否關閉、位置是否擺對等，且最好二～三周清除一次濾網上的髒污，一年可省下8％用電。

蘇丹紅風暴又起 170公斤成品流通全台10縣市

蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗，新北市衛生...

重案追緝令／為亡母緝凶助升學 小姊妹認警當乾爹共吃年夜飯

「你當我們爸爸好嗎？」16年前震驚社會的新莊葉姓婦人遭割喉命案，留下一對孤苦無依的姊妹，背後有段鮮為人知的父女情緣。時任新莊警分局偵查隊長、現任國道警察局行政科長洪俊義不僅揪出她們殺母凶手，多年多來一直默默照顧這對失去父母的姊妹花。她們沒了爸媽，卻多個乾爸爸，2011年過年還首次一起吃年夜飯，成為溫馨一家人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。