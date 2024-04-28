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蘇丹紅風暴又起 170公斤成品流通全台10縣市

蘇丹紅風暴又起 170公斤成品流通全台10縣市

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗。圖／新北市衛生局提供
蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗。圖／新北市衛生局提供

蘇丹紅食安風暴一波未平一波又起，新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品，檢出蘇丹3號、4號，已進一步送食藥署檢驗，新北市衛生局26日稽查發現170公斤成品恐流通全台10縣市，正陸續回收，將擴大追查上游原料釐清中。

新北衛生局說明，這10縣市有：新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭。

新北衛生局表示，新北市優奇公司自主通報生產的黑胡椒細粉經自行檢驗疑似檢出蘇丹色素，衛生局隨即前往該公司抽驗相關產品並送食藥署檢驗確認中，檢驗結果約需要一周時間，經查該批產品生產共約170公斤，在檢驗結果尚未確認前，已要求業者先行下架該批產品並通報外縣市衛生局進行查核。

據了解，衛生局得知優奇的上游原料輸入業者為新北市高林實業公司，立即再赴高林稽查，因現場是辦公室並無原料，已調取相關資料做比對。

衛生局目前掌握，優奇公司該批黑胡椒細粉生產共約170公斤，優奇已同步通知下游廠商，目前掌握商品流通到10個縣市，正陸續回收中。

蘇丹紅色素為工業用染劑，常用於塑膠和其他合成材料的染色，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，不得添加於食品中，但過去台灣就曾發生鹹鴨蛋中蛋黃檢出蘇丹紅4號，國際間香辛料產品也常發生檢出蘇丹紅色素的食品安全事件。

蘇丹紅 衛生局

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