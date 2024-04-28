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水氣仍在今天各地有雨 明起好轉 下波鋒面周三清晨抵達

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水氣仍在今天各地有雨 明起好轉 下波鋒面周三清晨抵達

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天鋒面遠離，各地降雨機率大幅降低。本報資料照片
明天鋒面遠離，各地降雨機率大幅降低。本報資料照片

今天鋒面仍在台灣附近徘徊，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，全台天氣仍不穩定，全天都有短暫陣雨發生機會，不過降雨強度較前幾天明顯減弱，避免前往山區活動，外出記得攜帶雨具。氣溫方面，各地高溫仍有29-31度，白天感受濕熱，夜間低溫23-24度，感受舒適。

明天鋒面遠離，各地降雨機率大幅降低，廖于霆表示，僅剩中北部山區午後局部短暫雷陣雨，白天陽光逐漸露臉，高溫可以比今天再高1、2度，外出記得防曬與補充水分。

他說，周二受鋒面前緣偏南風影響，各地雲量增多，山區午後短暫雷陣雨，高溫30-31度，較前一天略降。

下波鋒面，廖于霆表示，預估周三清晨抵達，屆時中部以北將轉為陰陣雨或雷雨天氣。這波鋒面結構不完整，但配合的西南風水氣仍多，還是要留意鋒面帶來的短時強降雨機會。這波鋒面來得快、去得也快，只影響周三一天，周四起各地降雨就會明顯趨緩了。

鋒面 高溫

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