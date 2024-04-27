59戶模範客語家庭獲表揚 6至102歲、橫跨4世代
由客家委員會舉辦的模範客語家庭表揚典禮，今天在台灣客家文化館舉行，來自地方政府推薦的59戶模範客語家庭獲表揚，年齡層涵蓋6歲至102歲，橫跨4個世代。
客家委員會主委楊長鎮在典禮上致詞說，獲表揚的家庭用自身母語和家人的力量，成就客家語言文化傳承，也共同擔下做為客家族群的重要任務，力量不容小覷，是很有價值的事。
楊長鎮說，若要傳承客家話，不一定要考試，作為客語家庭必須打從心底將祖先流傳下來的語言延續，孩子在學習階段時，長輩可在家裡教客語，期盼客語自家庭努力傳承後，能再走出客庄廣傳各地。
客委會提供新聞資料表示，自民國97年首辦客語家庭表揚活動以來，全國已有逾3000戶客語家庭，此次從地方政府推薦之160戶家庭中，遴選出59戶模範客語家庭，年齡層涵蓋6歲至102歲，還有4代同堂。
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