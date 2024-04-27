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新加坡華語電影節開幕 小曉、八戒等台片入列

中央社／ 台北27日電
由新加坡社科大學及新加坡電影協會攜手主辦的新加坡華語電影節今年邁入第12屆，活動於26日至5月5日舉行。圖／讀者提供（中央社）社
由新加坡社科大學及新加坡電影協會攜手主辦的新加坡華語電影節今年邁入第12屆，活動於26日至5月5日舉行。圖／讀者提供（中央社）社

新加坡華語電影節登場，呈現45部來自中港台馬等地作品，主辦單位表示，今年5部台灣電影中，有3部獲60屆金馬獎肯定，包括「小曉」、「（真）新的一天」及「八戒」，人情味是台灣電影的重要元素。

由新加坡社科大學及新加坡電影協會聯手主辦的新加坡華語電影節，今年邁入第12屆，活動於4月26日至5月5日舉行，呈現28部劇情片、4部紀錄片及13部短片；電影節也安排資深影星洪金寶，參與分享影視生涯的從影經驗。

電影節昨天開幕，開幕片為「但願人長久」，演員吳慷仁化身孤絕邊緣掙扎的父親，演繹內斂父愛，展現精湛演技。

新加坡華語電影節策展人、新加坡社科大學中華學術中心主任符詩專發布新聞稿表示，今年5部台灣電影中，有3部獲得第60屆金馬獎肯定，其中不少台灣演員都有亮眼表現，展現文化軟實力在新南向政策的成果。

符詩專指出，這3部獲金馬獎肯定作品，分別是讓12歲的林品彤在去年奪下最年輕金馬影后的「小曉」，由導演陳宏一執導勇奪金馬最佳攝影的「（真）新的一天」 ，以及從西遊記角色改編的金馬最佳動畫片「八戒」。

符詩專表示，另外2部電影包括聚焦網路愛情詐騙與鄉村婦女感情生活的「莎莉」，能感受台灣鄉村人情味；「少男少女」則以青澀視角，探討社會的真實和黑暗面。

電影節將以4K技術修復的「台灣新電影」經典作品「悲情城市」，以及馬來西亞作品「五月雪」，讓各界有機會欣賞以長鏡頭為視覺語言、以官民與族群矛盾為主題內容的經典作品。

此外，電影節也將推出3部近期完成修復、1980年代首映的台灣電影，分別是由藝人陸小芬主演的「看海的日子」、「桂花巷」，以及藝人楊惠姍主演、導演蔡明亮編劇的「小逃犯」。

電影節預計5月5日閉幕，並將以1988年出品的經典電影「七小福」作為閉幕電影。

新加坡 紀錄片 華語 電影 馬來西亞

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