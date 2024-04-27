健康台灣小組給建言 賴清德相約每年4月27日都要再見

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，會後陳志鴻提出給政府的醫療相關政策的十大建言，以及一倡議「健康台灣深耕計畫」。賴清德一一回應其建言，並與台下嘉賓相約每年4月27日都要再見面，作為健康台灣推動聯盟會議。

賴清德在上任前舉辦一系列健康台灣論壇，今日為最終場，與會嘉賓包含衛福部心健司長陳亮妤談心理健康、成大醫院營養師郭素娥講國人營養、高齡醫學的台大醫院老年醫學部詹鼎正、何美鄉博士談論新興感染症、談論心血管疾病與慢性腎臟病的成大醫院心臟血管科主治醫師，以及分別提出兒童／婦女醫療政策的台大醫學院院長倪衍玄及馬偕醫院婦產學科主任黃建霈等人。

賴清德坦言，自己過往很少參加大規模論壇，坐在台下聽各位報告很感動也很感激，對於打造健康台灣願境更有信心。「我們相約每一年的今天都要要再跟大家見面」，台下掌聲如雷，他說，以後4月27日就是健康台灣推動聯盟會議，每一年都要檢視共同努力成果，今日報告講者預計擔任各小組召集人，每一季都會邀請小組見面，並邀請相關部會與會確保相關計畫可以推行。

賴清德也說，此次論壇由上而下、公私協力、跨領域解決問題這三項特別特色，讓一系列健康台灣論壇別具意義。他一一回應陳志鴻提出的十大建言以及倡議，並承諾會好好推動深耕台灣相關計畫。

賴清德指出，2030年訂定目標希望癌症死亡率可以降低三分之一，雖然目標有一點辛苦，但癌症對民眾影響太大了，也規劃百億癌症新藥基金。在心理健康部分，現在也逐步推動讓學生可以因為心理健康問題請假，未來在長照3.0部分也會加強，包含喘息服務，以及居家、社區的長照結合等。

針對三高對國人威脅，賴清德以自身看診經驗為例，曾經遇過一名60多歲男性，出現體重突然降低等糖尿病典型症狀，在就醫服藥後控制良好；回診時當時病人問他是不是要得吃一輩子，賴清德則是簡單開玩笑回應。

後續，賴清德在競選國大代表時又遇到那名病患，該病患表明不只會支持他競選外，還跟分享，他看報紙才知道原來糖尿病的威脅這麼嚴重，感謝賴清德提供醫療幫助。賴清德指出，當時他以為該男子是要來請他介紹治療糖尿病的醫師，結果該男子說，「我以後都不敢看報紙了」。