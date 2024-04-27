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健康台灣論壇最終場 陳志鴻提10大建言、深耕台灣計畫
準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，作為520上任後健康政策方針。今日論壇為最終場，陳志鴻統整過往論壇發言，做出給政府的十大建言，以及一個倡議「健康台灣深耕計畫」。
第一，解決人才斷層問題，應該整合跨部門的資源，特別要重視兒科、產科及急重難罕醫護團隊之建立。第二為引進SEL（Social Emotional Learning）社會情緒學習於學校課程，持續精進兒少心理支持政策。第三，從小培養注重營養和養成愛好運動的習慣，鼓勵公私立機關團體推廣職場員工的運動風氣。
第四，慢性腎臟病加三高（一腎三高）的篩檢年齡由40歲降至30歲，並在診所或地區醫院免費進行；建議政府以8年的時間積極推動888計畫。
第五，提高重要癌病的篩檢率。第六，設立「百億癌症新藥基金」，加速引進有效治療方法，增加病友存活率。第七，透過多元財務管道增加健保總額，也呼籲訴求醫界自律和加強審查機制。第八，加速智慧醫療和健康照護的結合。第九，檢討公立醫院的醫事人員薪資結構，帶動私立醫療體系改善帶院。第十，要建立「以高齡長輩為中心」的長照3.0，醫療跟長照要互相結合，落實在地老化、在宅醫療。
最後，陳志鴻提出「健康台灣深耕計畫」，呼籲政府明年1月啟動，包含優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任等四大主軸，希望比照先前邁向頂尖大學計畫模式，以5年為一期，依每年執行成果滾動式修正年度經費，由各醫療機構、醫學會、醫事工會提出計畫申請經費。他說，若在今年8月底公告，2個月的時間讓外界申請病審查，明年就有機會啟動。
陳志鴻仿照賴清德，呼籲未來政府應該以健康台灣為燈塔，十大建議跟倡議為指南針來推動醫療領域事務。
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