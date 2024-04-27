快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐震不停…籲注意「3斷層段」

醫界籲台灣加入美衛生安全戰略 掌握成WHA會員時機

中央社／ 台北27日電
台灣醫界聯盟基金會27日舉辦首場2024全球衛生治理與政治系列座談會，國防安全研究院執行長陳明祺（右2）、台大公共衛生學院教授陳秀熙（左2）等專家學者與會，呼籲台灣應積極響應「美國全球衛生安全戰略（GHSS）」。中央社
台灣醫界聯盟基金會27日舉辦首場2024全球衛生治理與政治系列座談會，國防安全研究院執行長陳明祺（右2）、台大公共衛生學院教授陳秀熙（左2）等專家學者與會，呼籲台灣應積極響應「美國全球衛生安全戰略（GHSS）」。中央社

台灣醫界聯盟基金會今天召開首場全球衛生治理與政治系列座談會，呼籲台灣應積極響應美國全球衛生安全戰略（GHSS），共同防守印太區域衛生安全，掌握台灣成為WHA會員最重要時機。

美國總統拜登4月16日發布「美國全球衛生安全戰略（GHSS）」，其中3大目標包括藉由雙邊合作強化全球衛生能力、激勵政治承諾與資金、整合所有衛生安全行動。

財團法人台灣醫界聯盟基金會今天邀來國防安全研究院執行長陳明祺和台大公共衛生學院教授陳秀熙等專家學者，在首場「2024年全球衛生治理與政治系列座談」當中，呼籲台灣應積極響應美國的GHSS。

陳明祺指出，美國提出GHSS，目的是阻止危害人類安全的威脅，並回應世界衛生組織（WHO）在疫情中的治理失能，在此脈絡下，應積極與美國合作推動GHSS，並多元參加各種機制和組織，成為全球衛生的良善力量（Force for good）。

陳秀熙也說，美國提出GHSS，企圖重新平衡及強化全球衛生安全，台灣應利用雙邊夥伴國家的延伸參加GHSS，合併健康一體化議題，因應全世界的安全威脅，掌握台灣成為世界衛生大會（WHA）會員的最重要時機。

台灣大學政治學系副教授陳世民表示，中國不斷大外宣如「一個中國原則」等天大謊言，目的就是打壓、限縮台灣的國際參與空間，呼籲外交部和陸委會必須積極回應澄清；不要忘了WHO和WHA是重要的全球衛生平台，台灣被排除在外，不僅對全球衛生造成危害，也對台灣的衛生安全造成傷害。

台灣醫界聯盟基金執行長林世嘉再次呼籲，新政府應積極推動台美衛生安全合作，包含「透過全球合作暨訓練架構（GCTF）提升印太地區衛生安全能力」、「台美合作貢獻大流行基金（Pandemic Fund）及大流行協議（Pandemic Agreement）相關機制」及「強化台美於健康一體化（One Health）等公衛計畫合作」，是3大可著力策略。

WHA WHO 公衛 疫情 美國

延伸閱讀

美國又1區域銀行倒閉！共和第一銀行遭收購所有資產 買家聲明回應

美國與歐盟應強化物聯網設備與資安方面合作

布林肯會習近平 關切台海和平、北京援俄爭議

布林肯：美5個月內3度要求中勿介選 習近平曾承諾不做

相關新聞

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐持續地震…籲注意「3斷層段」

今天凌晨花蓮接連發生規模6.1、規模5.8地震，9縣市收國家級警報，全台有感，中央氣象署研判為0403花蓮地震餘震。台灣...

今晚起西半部降雨漸增！這日為短暫空檔 周二另波鋒面報到降雨又降溫

中央氣象署表示，今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機...

睡夢中晃一下被驚醒！半夜地震該怎麼逃 學者建議2動作可立刻自保

最近常半夜地震，有些民眾從睡夢中被驚醒，該不該逃生呢？大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺今表示，若床的周邊沒家具倒...

明天中部以北降雨機率增 粉專：下周三另1波鋒面掃過

鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面位於台灣南端，雲雨帶主要在高屏這一帶活動，今天的雨勢會比預期還要小...

健康台灣論壇 賴清德：我以後喝珍奶不再全糖改低糖

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，...

3月底提衛福資料使用條例 學者批：人民根本沒有退出權

健保資料庫目的外利用遭大法官釋憲認定違憲後，衛福部健保署3月底提出「衛福資料使用條例」草案，要賦予健保資料使用法源。中研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。