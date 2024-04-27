醫界籲台灣加入美衛生安全戰略 掌握成WHA會員時機

台灣醫界聯盟基金會今天召開首場全球衛生治理與政治系列座談會，呼籲台灣應積極響應美國全球衛生安全戰略（GHSS），共同防守印太區域衛生安全，掌握台灣成為WHA會員最重要時機。

美國總統拜登4月16日發布「美國全球衛生安全戰略（GHSS）」，其中3大目標包括藉由雙邊合作強化全球衛生能力、激勵政治承諾與資金、整合所有衛生安全行動。

財團法人台灣醫界聯盟基金會今天邀來國防安全研究院執行長陳明祺和台大公共衛生學院教授陳秀熙等專家學者，在首場「2024年全球衛生治理與政治系列座談」當中，呼籲台灣應積極響應美國的GHSS。

陳明祺指出，美國提出GHSS，目的是阻止危害人類安全的威脅，並回應世界衛生組織（WHO）在疫情中的治理失能，在此脈絡下，應積極與美國合作推動GHSS，並多元參加各種機制和組織，成為全球衛生的良善力量（Force for good）。

陳秀熙也說，美國提出GHSS，企圖重新平衡及強化全球衛生安全，台灣應利用雙邊夥伴國家的延伸參加GHSS，合併健康一體化議題，因應全世界的安全威脅，掌握台灣成為世界衛生大會（WHA）會員的最重要時機。

台灣大學政治學系副教授陳世民表示，中國不斷大外宣如「一個中國原則」等天大謊言，目的就是打壓、限縮台灣的國際參與空間，呼籲外交部和陸委會必須積極回應澄清；不要忘了WHO和WHA是重要的全球衛生平台，台灣被排除在外，不僅對全球衛生造成危害，也對台灣的衛生安全造成傷害。

台灣醫界聯盟基金執行長林世嘉再次呼籲，新政府應積極推動台美衛生安全合作，包含「透過全球合作暨訓練架構（GCTF）提升印太地區衛生安全能力」、「台美合作貢獻大流行基金（Pandemic Fund）及大流行協議（Pandemic Agreement）相關機制」及「強化台美於健康一體化（One Health）等公衛計畫合作」，是3大可著力策略。