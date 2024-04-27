健康台灣論壇 賴清德：我以後喝珍奶不再全糖改低糖

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，作為520上任後健康政策方針。賴清德笑稱，響應先前論壇有人提到的健康概念，自己以後喝珍奶不再喝全糖，會改喝低糖，作為響應第一步。

健康台灣論壇由賴清德恩師陳志鴻擔任召集人，今日來到最終場，先前高醫大、花蓮慈濟醫院、彰化基督教醫院、台中榮總、新北亞東醫院等5場。陳志鴻指出，健康台灣論壇是以民間出發，搜集意見，讓大家的想法共趨近於共識，期許台下的與會嘉賓可以享受接下來的醫學饗宴。

台北榮民總醫院院長陳威明表示，賴清德是我國第一位有醫師背景的總統，健康台灣是全民跟醫界的共同期待，自己在先前健康台灣論壇時聽到台上講者，成大營養部主任分享談到「低糖飲食可以減少三高和肥胖」，今日會議的餐盒就立刻想樣，今天的餐盒就是台東池上米配上海鮮，就沒有甜食，準備的咖啡也沒有糖包。他更喊話，北榮以後的會議都不會準備甜食。

賴清德致詞時隨後響應，他一方面感謝醫界各方代表集結力挺，也說「未來喝珍奶不喝全糖，先改喝『低糖』作為響應」，引起台下哄堂大笑。

賴清德1996年離開醫療、投入政治，他說，「內心沒忘過我是醫界一份子」，有一個夢想就是當選總統的話，要結合醫療專業，讓台灣更好，也要讓世界擁抱台灣；然而，單憑一己之力不夠，因此請他之前在的老師陳志鴻協助，不只先前協助他競選還促成此系列論壇，他笑稱「成大的售後服務非常好」。

賴清德讚許健康台灣系列論壇有三特色，第一，過往很少以國家願景最為目標的健康論壇， 以往多是個人、家庭、社區，最多範圍乃至是城市。第二，論壇討論範圍最廣，不是單一疾病或是影響，從人才培育、心理健康支持，到智慧醫療結合長照等都有。最後是參與人數最多，6場活動累積下來一共有超過1200人次。