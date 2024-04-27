未來1周持續有鋒面殺到 南部今對流雲系發展恐再迎強降雨

今明兩天持續受鋒面影響，中央氣象署預報員葉致均表示，下周一為降雨空檔，下周二又有鋒面接近影響，整體來說未來一周天氣仍不穩定。

他說，今天鋒面在台灣上空，海峽南部對流雲系發展明顯，逐漸往東南移動，稍後南部地區可能有較強降雨出現，晚間起隨著鋒面逐漸北抬，雨勢就會逐漸趨緩，但各地還是有局部短暫陣雨。

葉致均指出，從4月23日到今天上午9點降雨明顯，尤其西半部、澎湖及金門最為明顯，累積雨量都有超過200毫米，花蓮、南投合歡山一帶有245毫米，高雄鼓山因外海對流雲系移入也有250毫米，台中和平、嘉義阿里山也有206至232毫米。

過去降雨情形。圖／中央氣象署提供

他表示，今天鋒面還是在台灣上空，海峽南部對流雲系發展明顯，逐漸往東南移動，稍後南部地區可能有較強降雨出現。今天白天中南部持續降雨明顯，甚至有局部大雨機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，晚間起就會逐漸趨緩，隨著鋒面逐漸北抬，各地還是有局部短暫陣雨。

今天的天氣。圖／中央氣象署提供

葉致均表示，明天鋒面系統移動到華中，轉偏南風或西南風，各地還是有降雨，午後熱力作用可能較大雨勢。下周一北方鋒面系統建立，周二逐漸往南壓，周三、周四鋒面通過台灣，後期天氣又不穩定，且北方高壓南下逐漸轉東北風，北台灣再轉涼。

葉致均指出，今天白天外海對流雲系移入，中南部有局部大雨，今晚到明天鋒面北抬，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，山區午後受熱力作用有大雨。下周一降雨空檔較多，各地為多雲，中部以北及各地山區午後留意降雨。下周二鋒面接近，降雨增加。

他表示，下周三、周四受鋒面影響，各地及外島都有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生機會，短延時強降雨可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣。周五東北季風影響，迎風面東半部及午後山區有降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，他指出，今天雲多、降雨感受較涼，但降雨空檔高溫仍可達28至30度，溫暖舒適，夜晚清晨低溫約22至24度。另外，周末兩天金門及馬祖受鋒面影響，留意霧及低雲影響能見度；下周一偏西南風環境，東南部則可能有焚風。